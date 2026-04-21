Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İstatistiklerle Çocuk 2025’ bültenini açıkladı. Geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan kent, yüzde 43.3 ile Şanlıurfa oldu. Bunu, yüzde 39.2 ile Şırnak, yüzde 36.7 ile Mardin izledi. En düşük olduğu iller ise yüzde 15.9 ile Tunceli, yüzde 16.9 ile Edirne, yüzde 17.7 ile Kırklareli olarak belirlendi.

Geçen yıl toplam hane halkı sayısı, 26 milyon 977 bin 795 oldu. Hanelerin yüzde 41.9'unda, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Hanelerin yüzde 19.1'inde 0-17 yaş grubunda 1 çocuk, yüzde 14.1'inde 2 çocuk, yüzde 5.7'sinde 3 çocuk, yüzde 1.9'unda 4 çocuk, yüzde 1.1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu kayıtlarda yer aldı.

Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerine göre, geçen yıl toplam nüfusun yüzde 27.9'unun yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında iken çocuk nüfus için bu oranın yüzde 36.8 olduğu görüldü. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan çocuk nüfus cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklarında yüzde 36, kız çocuklarında ise yüzde 37.8 olarak kayıtlara geçti.

ÇOCUK EVLİLİĞİ AZALDI

Evlenme İstatistiklerine göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002'de yüzde 7.3 iken bu oran 2025'te yüzde 1.5'e düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002'de yüzde 0.5 iken bu oran 2025'te yüzde 0.1 oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, 2025'te Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 15 bin 508 olduğu tespit edildi.

Boşanma İstatistiklerine göre, geçen yıl boşanan çiftlerin sayısı 193 bin 793 oldu. Çocukların velayetinin yüzde 74.6'sının anneye, yüzde 25.4'ünün ise babaya verildiği görüldü.

Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine göre, 2024'te 1-17 yaş grubunda çocuk ölümleri en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden 1-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2024'te 1538 oldu.

ÜLKENİN DÖRTTE ÜÇÜ ÇOCUK

1970 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 48.5’ini, 1990’da ise yüzde 41.8’ini oluşturan çocukların oranı, 2025 sonu itibarıyla yüzde 24.8’e kadar geriledi. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oran 2060’ta yüzde 16.9’a, 2100 yılında ise yüzde 14.5’e düşecek.

Hızlı düşüşe rağmen Türkiye, yüzde 24.8’lik oranla hâlâ Avrupa Birliği’nden daha ‘genç’ bir ülke konumunda. 2025 yılında Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranı ortalaması yüzde 17.6 olarak gerçekleşti. AB’de en yüksek çocuk nüfusuna yüzde 22.7 ile İrlanda sahipken, en düşük oran yüzde 14.5 ile Malta’da görüldü.

2025’İN İSİMLERİ

GEÇEN yıl doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Göktuğ ve Metehan, en popüler kız bebek isimleri ise Alya, Defne ve Gökçe oldu. Doğan erkek bebeklerin 7 bin 527’sine Alparslan, 6 bin 36’sına Göktuğ, 5 bin 393’üne Metehan, kız bebeklerin 8 bin 751’ine Alya, 7 bin 731’ine Defne, 7 bin 603’üne ise Gökçe ismi verildi. Türkiye’de 2025’te 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Ömer, kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Ecrin olduğu görüldü.