Türkiye NATO’da hedefi tutturdu

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Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğu dönemde Avrupalı müttefiklere karşı koz ve eleştiri unsuru olarak kullandığı savunma harcamaları şimdi de olası bir ikinci Trump dönemi ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle sürekli gündemde. NATO tarafından açıklanan son rakamlar müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırma hedefini tutturan ülke sayısında rekor kırıldığını gösteriyor. Hedefin belirlendiği 2014’te 3 olan sayı bu yıl 23’e yükseldi. Veriler, Türkiye’nin de yüzde 2.09 oranıyla 2014’ten bu yana ilk kez hedefi tutturduğuna işaret ediyor.

FRANSA’NIN ÖNÜNDE

Geçen on yılda ortalama 1.58’de seyreden ve 1.86’yla hedefe en fazla 2020’de yaklaşan Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da yüzde 2’nin üzerinde kalması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açıkladığı yeni verilere göre savunma harcamalarında Polonya (yüzde 4.12), Estonya (yüzde 3.43) ve ABD (yüzde 3.38) ilk üçü oluştururken son üç sırada Lüksemburg ve Slovenya (yüzde 1,29) ile İspanya (yüzde 1.28) yer aldı. Türkiye’nin yüzde 2.09 oranıyla Fransa ve Hollanda’nın hemen önünde yer aldığı tabloda NATO’nun iki yeni üyesi Finlandiya (yüzde 2.41) ve İsveç (yüzde 2.14) de hedefi tutturanlar arasında yer aldı.

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İKİNCİ BÜYÜK ORDU

Türkiye’nin savunma harcamalarındaki yıllık artış da dikkat çekiyor. Geçen yıla göre yüzde 44.09’luk artışın tespit edildiği Türkiye, Çekya (yüzde 54.65) ve Romanya’nın (45.63) ardından üçüncü sırada yer aldı. Müttefiklerin silahlı kuvvetlerine ilişkin verilerini da paylaşan NATO’ya göre Türkiye 481 bin askeri personelle İttifak’ın ikinci büyük ordusuna sahip olmayı sürdürüyor. İlk sırada ise 1 milyon 3 yüz bin askeri personelle ABD yer alıyor.

ZİRVENİN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Bir röportajında savunmaya yeterli kaynak ayırmayan NATO müttefiklerini korumamak, hatta Rusya’yı onlara saldırmaya teşvik etmekle tehdit eden eski ABD Başkanı Trump’ın yeniden seçilme olasılığı bu konuyu temmuzdaki Washington zirvesinin en önemli gündem maddelerinden biri haline getirdi. Stoltenberg, verilerin Avrupalı müttefikler ve Kanada’nın tüm müttefikleri korumak için ortak yük paylaşımına katkı sağladıklarını gösterdiğini belirterek, “NATO müttefikleri bu yıl savunma harcamalarını yüzde 18 artıracak. Bu on yıllardır en büyük artış” dedi.