Türkiye NATO’da görevlerini sürdürecek

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Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliği’ni ziyaret ederek personelle görüştü, süren çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar burada, Türkiye’nin bugüne kadar NATO’da üzerine düşenleri yerine getirdiğini vurguladı ve bundan sonra da bu görevlerini sürdüreceğini belirtti.

Bakan Akar ayrıca temasları çerçevesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.