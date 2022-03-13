'Türkiye müzakere yolunda başarılı'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları zirvesine ilişkin, “Bu barış yolunda atılmış olan bir adımdır. İki ülkenin dışişleri bakanlarının Antalya’da bir araya gelmelerinin yanında Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da masada olması arzusuyla neredeyse Türkiye’ye bir hakemlik imkânı ve fırsatı tanıyan bir diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. O bakımdan bu toplantı önemli olmuştur, başarılı olmuştur” dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde ‘Siyaset ve Liderlik Okulu 17’nci Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı’ açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘6 ORTAĞINA SORMAK LAZIM’

İngiliz The Economist dergisinde çıkan imzasız bir makalede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhtemel rakibi olarak gösterilmesinin sorulması üzerine, Bahçeli, “MHP genel başkanı imzasız bildirilere, imzasız makalelere, sahipsiz sözlere aldırış etmez. Gerçekçidir. Geleceği bu manada değerlendirir. Artık imza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazımdır” dedi.

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NATO ve Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılması çağrıları olduğu hatırlatılan Bahçeli, “Doğru bir yaklaşım değil. Bu konuda ABD kendisine çekidüzen vermelidir. Bu milletin ve dünyanın ABD’ye soracağı çok sorular vardır. Bunlardan bir tanesi Irak’tır. Bir tanesi Afganistan’dır. Bir tanesi Suriye’dir. Bir tanesi Türkiye’nin bölünmesi için gayret gösteren terörist faaliyetlerin arkasındaki silahlandırmadır” değerlendirmesinde bulundu.