Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Türkiye müzakere yolunda başarılı'

#Bahçeli#Antalya Diplomasi Forumu #Barış
Türkiye müzakere yolunda başarılı

MHP Lideri Bahçeli, Antalya Diplomasi Forumu’nun yapıldığı dönemde Türkiye’nin çok başarılı bir adım attığını vurgulayarak, “Bu adımla barışı sağlayabilecek müzakerenin başlangıcını yapmak istemişlerdir ve bunda da başarılı olmuşlardır” dedi.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları zirvesine ilişkin, “Bu barış yolunda atılmış olan bir adımdır. İki ülkenin dışişleri bakanlarının Antalya’da bir araya gelmelerinin yanında Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da masada olması arzusuyla neredeyse Türkiye’ye bir hakemlik imkânı ve fırsatı tanıyan bir diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. O bakımdan bu toplantı önemli olmuştur, başarılı olmuştur” dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde ‘Siyaset ve Liderlik Okulu 17’nci Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı’ açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘6 ORTAĞINA SORMAK LAZIM’

İngiliz The Economist dergisinde çıkan imzasız bir makalede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhtemel rakibi olarak gösterilmesinin sorulması üzerine, Bahçeli, “MHP genel başkanı imzasız bildirilere, imzasız makalelere, sahipsiz sözlere aldırış etmez. Gerçekçidir. Geleceği bu manada değerlendirir. Artık imza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazımdır” dedi.

Haberin Devamı

NATO ve Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılması çağrıları olduğu hatırlatılan Bahçeli, “Doğru bir yaklaşım değil. Bu konuda ABD kendisine çekidüzen vermelidir. Bu milletin ve dünyanın ABD’ye soracağı çok sorular vardır. Bunlardan bir tanesi Irak’tır. Bir tanesi Afganistan’dır. Bir tanesi Suriye’dir. Bir tanesi Türkiye’nin bölünmesi için gayret gösteren terörist faaliyetlerin arkasındaki silahlandırmadır” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahçeli#Antalya Diplomasi Forumu #Barış

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19