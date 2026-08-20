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Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarına tepki

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#İsrail#Gazze#Saldırı
Türkiye, Mısır ve Katardan İsrailin Gazze Şeridindeki son saldırılarına tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 15:21

Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.

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Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti’nin İsrail’in Gazze’deki son saldırılarına ilişkin ortak açıklaması:

"Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, arabulucu ülkeler olarak, İsrail’in Gazze Şeridi’nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınamakta ve devam eden ihlallerden duydukları derin endişeyi ifade etmektedir.

Arabulucu ülkeler, Barış Kurulu ile İsrailli yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşme de dahil olmak üzere, Gazze’deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan’ın uygulanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğü ve müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada, İsrail’in saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının altını çizmektedir.

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Arabulucu ülkeler, İsrail’in ateşkes anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerine tam olarak riayet etmesinin ve ateşkesi daha da zedeleyebilecek ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmasının zaruri olduğunu vurgulamaktadır.

Bölgede devam eden İsrail saldırganlığının yol açtığı yıkıcı sonuçlar karşısında arabulucu ülkeler; uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla desteklenen, Başkan Trump’ın liderliğindeki Barış Kurulu’na, ateşkese uyulmasını teminen gerekli adımların atılması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi için baskı yapılması yönündeki çağrılarını yinelemektedir."

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#İsrail#Gazze#Saldırı

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