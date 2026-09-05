Türkiye Milli Botanik Bahçesi ziyareti

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Emine Erdoğan'ı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile diğer yetkililer karşılayıp bilgi verdi. Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

YAŞAYAN BİTKİ HAFIZASI

"Ankara'da, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği bu özel doğa ve bilim merkezinde, Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor. Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi, Topraksız Tarım Serası ve Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ile geleceğimiz için çok kıymetli bir değer. Ülkemizin bitki hazinesini korumak adına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

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Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçede gezen Emine Erdoğan, sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden toplarken “Bu günkü hasadımızı yaptık” dedi.