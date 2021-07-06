Türkiye Merve Akpınar'ı konuştu! Yapamazsın denileni yaptı... Hayallerini CNN TÜRK'te anlattı

CNN TÜRK canlı yayınına katılan genç sporcu Merve Akpınar şu açıklamalarda bulundu:



Bu kadar kişinin beni izleyeceği hiç aklıma gelmezdi. Ben daha 5 yaşındayken başlamak istedim hentbola. Ben diğerlerine göre çok eksiktim. Onlar daha iyilerdi. Bir arkadaşım vardı onu çok kıskanıyordum. O yaparsa ben daha iyisini yaparım dedim. Çok çalıştım çabaladım. Bayram hocam da destek verdi.

Ben çalıştım çabaladım, bugünlere kadar geldim. Çevredekiler istemiyorlardı, hep diğerleri ile karşılaştırıyorlardı ama ben yılmadım çalıştım. Bir kız çocuğuydu, şu an çoğu arkadaşım 4 duvar arasında kalıyor. Tişört giyemezsin dediler. Bayram hocam çözüm buldu uzun çoraplar aldı.

Umudumu kaybettiğim oldu, akrabalar çok baskı yaptı. Güzel oynadım bugünlere kadar geldim.

TRANSFER TEKLİFLERİ

Transfer tekliflerinde tek beni düşünüyorlar ama ben takımımı da düşünüyorum.

(Engellenen kız çocuklarına ne demek istersin?) Bunlar oldu ama ben bu yolda şımarmayacağım. Derslerime tabi ki devam edeceğim. Onların hayallerine devam etmesini istiyorum. Türkiye formasını onların da giymesini istiyorum. Çevredeki insanlara takılmasınlar. Bundan sonra liseye gideceğim ama benden sonra gelen kız çocukları için bir spor salonu yapılmasını ya da bir servisle en yakın bir salona gidilmesini istiyorum. Toprak sahada çalışmak çok zor. Sineklerin, kızgın güneşin altında çalışmak çok çok zor. Güzel bir spor salonu olmasını çok istiyorum. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Toprak sahada çoraplarımızın rengi değişiyor, ayaklarımızın içine kum giriyordu. Terleyince çamura dönüyor çok kötü bir hal alıyordu.

DHA haber ajansına çok teşekkür ediyorum, sesimizi duyurdu. Belki kaderimizde bir değişiklik olabilir.

BABADAN TAM DESTEK

Hep destek olduk. Kızım sen yaparsın sen kimseyi dinleme. Sen sadece okumana ve sporuna bak dedim. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bu kadar olacağına inanmıyordum. Bayram hocama çok çok teşekkür ediyorum. Merve de çok iyi çalışıyor. İnşallah bundan sonra da sonsuz kadar desteğim var.

Merve'nin ağabeyi ise, 'Biz duyduğumuz ve gördüğümüzde çok çok gururlandık. Ben Merve'de olan ışığı her zaman görüyordum. Ağabeyi olarak yol göstermeye çalıştım. İnanıyorum ki çok çok daha iyi işler yapacak. Çok çok onurlandırdı gururlandırdı bizi. Merve gibi çok sayıda kız çocuğu inşallah çok güzel yerlere gelecek, bu güzel haberlerle yüreğimiz güzelleşecek. İnanıyorum destekliyorum her zaman da yanındayım. Buna canı gönülden inanıyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Bakalım süreç bundan sonra da güzel olur umarım.' ifadelerini kullandı.

'KÖYÜMDEKİ KIZ ÇOCUKLARININ KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİM'

Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatar Merve Akpınar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Hentbola başlamak için çok çalıştığını belirten Merve Akpınar, "Ben 5'inci sınıfta başlamak istedim ama diğerlerine göre daha güçsüzdüm, yetersizdim. O zamanlarda bir arkadaşımı çok kıskanıyordum, 'o yapıyorsa ben niye yapamayayım' diye düşünüyordum. 6'ncı sınıfta hırslandım ve çabalayarak bu yere kadar geldim. Bayram hoca da beni seçti, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SEN KIZSIN ŞORT GİYEMEZSİN, ERKEKLERİN YANINDA OYNAYAMAZSIN DİYEREK BENİ DIŞLADILAR"

Spora ilk başladığında çevresindeki kişiler tarafından yadırgandığını dile getiren 13 yaşındaki sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'hayır ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum."

"MAÇLARA GİDERKEN KİTAP OKUYORUM"

Merve Akpınar, turnuvalara giderken kitap okuduğunu en son okuduğu kitabın da Anna Karanina olduğunu belirterek, "Kitap okumayı daha çok seviyorum. Kitap okurken zaman daha çabuk geçiyor bana. Bir de otobüsle filan geliyoruz, insanın midesi bulanıyor. Ondan ben hep kitap okumayı istiyorum. Okuyunca da zaten zevk alıyorum. Oraya gidene kadar da zaten kitap elimde olduğu için hiç sıkılmıyorum" şeklinde konuştu.

"TEPKİ GÖSTERENLER SEN ÇOK İYİ OLMUŞSUN DİYORLAR"

Köyde kendisine tepki gösterenlerin artık olumlu yorumlar yaptığını dile getiren Merve, "Hepsi sen çok iyi olmuşsun diyor. Benim başarımı görüp kendi çocuklarını da yönlendirmek istediler ama başaramadılar. Bak elalemin kızı gidiyor geziyor, sen burada boş boş dolaşıyorsun, o senden daha başarılı olacak diyorlar" dedi.

"BURADAKİ SAHA ÇOK İYİ, ORADA KIZGIN GÜNEŞ BİZİ YAKIYORDU"

Toprak sahadan sonra bir hentbol salonunda antrenman yapmanın keyfini yaşayan Merve Akpınar, "Buradaki saha çok iyi. Orada toprak ayağımıza giriyordu. Ter şelale gibi üstümüzden akıyordu. Burada mesela Şanlıurfa'ya göre hiç terlemiyoruz. Biz şu içlikleri orada hayatta giyemezdik. Burası gölge orada ise kızgın güneş bizi yakıyordu. Burası hiç öyle değil, serin güzel. Burası tahtadan, ahşaptan filan yapılma. Orası kumdandı. Hayır hiç yıldırmadı. Buraya gelebilmek için oraya katlanmam lazımdı. Ben de katlandım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH AİLEME, KENDİME, ÜLKEME LAYIK BİR SPORCU OLURUM"

Merve, hedefleri ve hayallerinden bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan ağabeyime ve babama da teşekkür ediyorum, onlar bana çok destek verdi. İnşallah onların desteğini boşa çıkarmam. Onlara, kendime, ülkeme layık bir sporcu olurum. Benim hayalim 3 şey. Birincisi beyin cerrahi olmak, ikincisi güzel bir sporcu olmak, üçüncüsü ise polis olmak."

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