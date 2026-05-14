Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin esnafına can suyu oldu

Mersin Kültür Yolu Festivali, kenti kültür, sanat, gastronomi ve turizmin buluşma noktası haline getirdi. Festivalin başlamasıyla birlikte Akdeniz’in canlı liman kenti Mersin’de sadece etkinlik alanları değil, şehrin dört bir yanı hareketlendi.

Zengin mutfağı, sahil boyunca uzanan sosyal yaşamı ve dinamik şehir kültürüyle öne çıkan Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomisiyle de dikkat çekti. Çevre illerden gelen ziyaretçilerin de etkisiyle festival süresince restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler yoğun ilgi gördü.

9 Mayıs’ta başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam eden festival, konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi duraklarına uzanan etkinlikleriyle Mersin’in kültürel ve turistik potansiyelini görünür kılarken, şehir ekonomisine de canlılık kazandırdı.

46 LEZZET NOKTASI MERSİN MUTFAĞINI ÖNE ÇIKARDI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında, danışma kurulu tarafından belirlenen 46 Lezzet Noktası ziyaretçilere kapsamlı bir gastronomik keşif imkanı sundu. Gastronominin kültürel deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıldığı proje sayesinde ziyaretçiler, Mersin’i yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil; zengin mutfağıyla da deneyimleme fırsatı buldu. Festivalin gastronomi programında yer alan Ebru Erke ise Mersin’in sokak lezzetlerinden köklü mutfak geleneğine uzanan gastronomi kültürünü odağına taşıdı. Yerel tatların hikayelerine ve kentin mutfak hafızasına dikkat çeken program, ziyaretçilere Mersin mutfağını daha yakından keşfetme imkanı sundu.

Mersin mutfağı; yöresel tatlıları, narenciye ürünleri ve Akdeniz’e özgü lezzetleriyle ziyaretçilere zengin bir gastronomi deneyimi sundu.

Tantuni, yüksük çorbası, humus, kerebiç ve cezerye, “Lezzet Noktaları”nda yer alan restoranlarda en çok ilgi gören tatlar arasında yer aldı.

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan işletmeler, uygulamanın hem görünürlük hem de ekonomik katkı açısından önemli bir değer oluşturduğunu ifade etti. Mersin mutfağının köklü lezzetlerini yaşatan işletmeler, festivalle birlikte ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandığını, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerin yöresel tatlara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı. Seçkide yer almanın önemli bir prestij sağladığını belirten işletmeler, bu sayede Mersin’in gastronomi mirasının daha geniş kitlelere ulaştığını vurguladı.

LEZZET NOKTALARINDA FESTİVAL YOĞUNLUĞU

Memoş Tantuni işletmecisi Ender Yelkenaç, festivalin kent ekonomisine ve gastronomi turizmine katkısına dikkat çekerek, “Festival süresince şehir dışından gelen ziyaretçiler sayesinde işlerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Adeta bir haftada bir aylık yoğunluk yaşadık; tantuni başta olmak üzere Mersin’in yerel lezzetleri yoğun ilgi görüyor” dedi.

Yelkenaç, tantuninin yanı sıra kerebiç, kuşgözü lahmacun, sıkma ve peynirli kadayıf gibi yöresel ürünlerin de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, festivalin Mersin mutfağının tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Sherbetto Künefe yöneticisi Yasemin Leylak ise Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Mersin’in gastronomi potansiyelini görünür kılması açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Festival boyunca yoğun ilgi görüyoruz. Özellikle Lübnan usulü künefemiz başta olmak üzere tatlı çeşitlerimize gösterilen ilgi bizleri çok memnun ediyor” diye konuştu.

Festivalin Mersin mutfağının tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Leylak, künefenin yanı sıra katmer ve baklava çeşitlerinin de yoğun talep gördüğünü söyledi. Sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan ziyaretçilerin özellikle Mersin’e özgü tatları deneyimlemek için işletmeye geldiğini belirten Leylak, festivalin kentin gastronomi markalarına önemli ölçüde görünürlük kazandırdığını ifade etti.

Hacıbaba Et Lokantası işletmecisi Zeki Ceylan da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Mersin’in tanıtımı açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek festival süresince kentte adeta bayram havası yaşandığını söyledi. Festivalle birlikte işletmelerde yaklaşık yüzde 30 oranında hareketlilik yaşandığını ifade eden Ceylan, “Mersin limanı, kültürü ve inanç turizmiyle önemli bir şehir. Silifke yoğurdu, Tarsus kebabı, fındık lahmacun, tantuni, künefe, kerebiç ve cezerye gibi yöresel lezzetler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tantuni ise Mersin’in coğrafi işaretli simge lezzetlerinden biri” dedi.

GELENEKSEL LEZZETLER DAHA DA GÖRÜNÜR OLDU

Lezzet Noktası uygulaması, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen önemli projelerden biri olarak şehirlerin gastronomi zenginliğini görünür kılmayı hedefliyor. Seçkide yer alan işletmeler, yalnızca festival döneminde değil, yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik edecek şekilde konumlandırılıyor.

Mersin genelinde belirlenen 46 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan güçlü bir gastronomi rotası oluştururken; festival sürecinde yaşanan hareketlilik şehrin kültürel ve turistik cazibesini daha da artırdı. Gastronomi duraklarına gösterilen yoğun ilgi, yerel esnafa ve kent ekonomisine sağlanan katkıyı da gözler önüne serdi.

“Lezzet Noktası” projesiyle Mersin’in geleneksel lezzetlerinin daha geniş kitlelerle buluşturulması hedeflenirken, festivalin oluşturduğu gastronomi hareketliliğinin yıl geneline yayılması amaçlanıyor.