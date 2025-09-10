×
Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseride sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 11:37

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte HasSak Ethno-Folk Group sahne aldı. Kazak ezgilerini modern yorumlarla buluşturan grup, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Minikler, "Adnan Abi ile Cesaretimiz Ayakta" etkinliği ve "Z Takımı" çocuk tiyatrosu ile gönüllerince eğlendi.

Festival kapsamında sanatçı İsmail Altunsaray ile klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konser verdi.

Festival, 14 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kültür Yolu Festivali#Kayseri

