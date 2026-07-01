Türkiye Kültür Yolu Festivali, ilk kez Sakarya'da yapılıyor

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Tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olan Sakarya; doğal güzellikleri, çok katmanlı kültürel yapısı, yaşayan el sanatları ve zengin mutfak kültürüyle festival süresince şehrin dört bir yanında sanatla iç içe bir atmosfer sunacak. Kentin tarihi meydanları, müzeleri, sanat merkezleri ve kültür mekanları, dokuz gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

BAKAN ERSOY: “SAKARYA’NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERLE BULUŞTURACAĞIZ”

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olmasının büyük heyecan oluşturduğunu belirterek, şehrin sahip olduğu kültürel mirasın, yaşayan geleneklerinin ve sanat potansiyelinin festival aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşacağını ifade etti.

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Festival boyunca konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine kadar yüzlerce organizasyonla Sakarya’nın kültürel zenginliğinin görünür kılınacağını belirten Ersoy, “Medeniyetlerin izlerini taşıyan Sakarya; 6. yüzyıldan günümüze ulaşan görkemli Justinianus Köprüsü, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Taraklı’nın tarihi dokusu ve evleri, doğaseverlerin gözde rotalarından Sapanca Gölü ve Karadeniz’in en uzun sahil şeritlerinden birine sahip Karasu Plajı ile tarih, kültür ve doğanın uyum içerisinde yaşadığı özel şehirlerimizden biridir.” dedi.

Bakan Ersoy, festivalin Sakarya’nın kültürel değerlerinin yanı sıra gastronomi birikimini de ön plana çıkaracağını belirterek, 45’ten fazla Lezzet Noktası seçkisi sayesinde kente özgü lezzetlerin daha geniş kitlelerle buluşacağını kaydetti. Ersoy, Sakarya’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni durağı olarak kültür turizmine önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

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MİLLET BAHÇESİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Festival kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Haluk Levent, Ferhat Göçer, Demet Akalın, Sefo, Ebru Yaşar, Resul Dindar, Bayhan, Oğuzhan Koç ve Kıraç Sakaryalı müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında konserlerin yanı sıra Türk Halk Müziği Konserleri, Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Konseri, Piyano Resitali, Sakarya Müzik Kültürü Söyleşisi ve Sakarya Türküleri Konseri ile "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak.

SAKARYA'NIN YÖRESEL LEZZETLERİ FESTİVAL SOFRALARINDA YERİNİ ALACAK

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Sakarya, Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca doğal ve kültürel zenginlikleriyle değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında oluşturulan 45’ten fazla Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlar ve yerel işletmeler, Sakarya'nın zengin mutfak kültürünü ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak.

Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi Şef ve Araştırmacı Vedat Başaran ile Araştırma Görevlisi Kübra Sultan Yüzüncüyıl’ın yanı sıra, Şef Buğra Özdemir, Şef Şafak Erten ve gastronomi yazarı Müge Akgün de konuklar arasında yer alacak.

Karadeniz, Marmara, Kafkas ve Balkan mutfak kültürlerinin izlerini taşıyan köklü bir gastronomi mirasına sahip Sakarya'da; coğrafi işaretli ıslama köfte ve Adapazarı kabak tatlısının yanı sıra dartılı keşkek, mancarlı pide, Çerkez tavuğu, Abhaz lezzetleri ve yöreye özgü birçok tat festival boyunca gastronomi tutkunlarının beğenisine sunulacak.

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SERGİLERDEN ÇOCUK KÖYÜ’NE YÜZLERCE ETKİNLİK

Festival kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde "Yaşayan Miras: Sakarya" ve "Hiç'ten Gelenler", Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu'nda "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", Gümrükönü Meydanı'nda ise "Sakarya'nın Tarihi Yüzü" sergileri sanatseverlerle buluşacak.

Geleneksel sanat atölyeleri, yaşayan miras tanıtımları, edebiyat söyleşileri ve kültürel miras programları da festival boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Festival etkinlikleri arasında “FotoMaraton Sakarya” ve “FotoMaraton Çocuk’un yanı sıra Aziz Duran Parkı'nda kurulacak “Çocuk Köyü” de yer alacak. Çocuklara yönelik atölyeler, yaratıcı etkinlikler, dijital deneyim alanları ve geleneksel oyunlarla festival coşkusu her yaş grubuna ulaşacak.

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Sakarya Kültür Yolu Festivali, 4-12 Temmuz tarihleri arasında konser, tiyatro, söyleşi, sergi, atölye, gastronomi ve çocuk etkinlikleriyle kültür ve sanatın farklı disiplinlerini ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor.