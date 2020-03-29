Türkiye koronaya karşı da tek yürek

KORONAVİRÜS sebebiyle tüm Türkiye evlere kapandı, 65 yaş üzeri insanlara dışarı çıkma yasağı geldi, toplumsal olarak psikolojimiz hassaslaştı. Bu zorlu dönemde Türkiye’nin o güçlü dayanışma ruhu bir kez daha pekişti. İnsani yardımlaşmadan virüse karşı etkin çözümleri bilimsel ve teknolojik olarak bulma yoluna kadar pek çok alanda dayanışma ve gönüllü ağları kuruldu. İşte onlardan bazıları:

SOSYAL DAYANIŞMA: ‘NE LAZIMSA BİZ ALIRIZ’

Mahallelerde 65 yaşından büyük vatandaşların market alışverişlerini ve dışarıdaki işlerine yardımcı olmak için dayanışma ağları kuruldu. Tüm Türkiye’de gençler gönüllü olarak komşularına yardımcı oluyor.

‘Vefa Sosyal Destek Grubu’, ülke genelindeki yardımları koordine ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yeryüzü Kooperatifi gönüllüleri İstanbul Anadolu yakasında yaşayan 65 yaş üzeri kişilerin market alışverişlerini yapıyor.

Tarlabaşı Dayanışma, evi olmayan, acil gıda ve temizlik malzemesine ihtiyaç duyan göçmen ya da vatandaşların sesi oluyor, yaşanan durumlarla ilgili gerekli kurumlarla temasa geçiyorlar.

Hayata Destek Derneği, sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme ve ekipman oluşturabilmek için sosyal medyada kampanya düzenliyor, bağışları İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, Ortopedi ve Travmatoloji Yardım Derneği’ne yönlendiriyor.

3 BOYUTLU YAZICILARLA SİPERLİK YAPIYORLAR

Hazar Derneği sosyal medyada sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperlik yapımına dair bir video paylaştı. Ulaşılabilir malzemelerle yapılan siperliği yapan gönüllüler Hazar Derneği’ne gönderiyor. Şimdiye kadar 1000 siperlik üretildi ve sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ: BİYOLOGLARDAN GÖNÜLLÜ AĞI

Korona salgınına karşı dört biyoloji derneği bir araya gelerek “Biyologlar İnisiyatifi – Korona Acil Eylem Ekibi”ni kurdu. İnisiyatif test kitlerini daha fazla üretmek için biyologlara çağrıda bulundu. 3 gün içerisinde çağrıya yanıt veren 4 binin üzerinde biyolog gönüllü olarak çalışabileceğini söyledi.

Korona ile mücadelede kullanılan medikal cihazlara 3D yazıcılar ile parça üretme desteği sağlamak amacıyla ‘3 Boyutlu Destek’ isimli bir oluşum kuruldu. Gönüllüler tarafından kurulan dayanışma ağı, istenmesi halinde Türkiye’nin dört bir yanındaki 3D üretim laboratuvarlarındaki yazıcılarla gerekli ürünü üretecek, ihtiyacı olan hastane ya da sağlık kuruluşlarına destek sağlayabilecek.

Tridi Atölye, COVİD-19 ile ilgili ürün geliştiren firmalara ürün tasarımı, prototipleme desteği veriyor, ayrıca seri üretim konusunda da teknik destek sağlıyor.

-Onlarca tekstil atölyesi ile meslek liselerinde maske, tek kullanımlık önlük ve dezenfektan üretimi yapılıyor.

MAHALLENİN MUHTARI GÖNÜLLÜ KURYE OLDU

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı ve intiyaç sahiplerinin alışverişini kendi elleriyle yapıyor.

HASTANELERİN İHTİYAÇ HARİTASI



Oyuncu Mert Fırat’ın kurduğu İhtiyaç Haritası sitesi yayınladığı harita üzerinden sağlık malzemesi ihtiyacı olan bölgeleri gösteriyor, gönüllülere online alışveriş yoluyla bu hastanelerin ihtiyaçlarına destek olma çağrısı yapıyor.

BİLGİLENDİRME: VİRÜSÜ DOĞRU ANLATIYORLAR



Gönüllüler tarafından kurulan ‘Koronavirüs Türkiye’, ‘Koronavirüs Gündemi’ gibi çok sayıda Twitter hesabında salgınla ilgili doğru bilgiler paylaşılıyor, dezenformasyonun önüne geçilmeye çalışılıyor. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, her gün ‘Korona Postası’ isminde bir bülten yayınlıyor salgınla ilgili hem bilimsel hem anlaşılabilir faydalı bilgiler paylaşıyor.

Çin’de yaşanan salgında çalışan doktorların deneyimleri ile yazıların “COVİD-19 Öneme ve Tedavi El Kitabı” gönüllü doktorlar tarafından Türkçeye çevrildi, e-kitap olarak yayımlandı.