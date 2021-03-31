Türkiye koronavirüs vaka haritası güncellendi! Mavi il kalmadı, İstanbul'da kâbus gibi artış

Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 100 bin üzerinden 20-26 Mart arasındaki vakaların aktarıldığı harita, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre 100 binde haftalık vaka sayısı en düşük il olan Şırnak'ta ortalama 13,57'ye yükseldi. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından paylaşılan risk haritasında tek mavi il olan Şırnak'ın rengi de sarıya döndü.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100'ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli' sayılıyor.

İSTANBUL'DA KÂBUS! 6 KAT ARTTI

İstanbul'da kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarında korkunç bir artış yaşandı. Kontrollü normalleşme dönemine yüksek riski ifade eden turuncu renkle başlayan İstanbul'da vaka sayıları hızla arttı ve renk kırmızıya döndü.

7-14 Şubat tarihleri içinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı risk haritasında 100 binde 60,19 vaka sayısı olan İstanbul'da bu veri hızla yükseldi ve 20-26 Mart tarihlerinde 401,62 oldu.

SAMSUN YİNE ZİRVEDE

İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 401.62, Ankara 184,29, İzmir 156.48 olarak tespit edildi.

Türkiye'de vaka sayısının oransal olarak en yüksek olduğu şehir 586.84 ile Samsun oldu.

Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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