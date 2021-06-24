‘Türkiye KKTC’ye her desteği verecek’

Oktay, görüşme sonrası özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE SÖZÜNDE DURUR

“Özellikle ulaştırmada, yol yapım projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye bir söz verirse arkasında durur. Hastanelerin yapılması, hastaların hava ambulansıyla Türkiye’ye taşınması ve aşının Kıbrıs’a ulaşması; 340 bini buldu, sorun olmayacak. Ekonomik anlamda desteklerimiz devam edecek. Türkiye’nin katkısı devam edecek. Egemen, iki eşit devlet temeline dayalı, kendi kaynaklarını üretebilen ve kendi haklarını koruyabilen güçlü bir KKTC egemen devletinin inşa edilmesiyle alakalı birlikte çalışıyor olacağız. Ortak görüşlerimizin olduğunu bir kez daha teyit ettik.”

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