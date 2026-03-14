Türkiye–KKTC kardeşliği Lefkoşa’da aynı sofrada buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği “Kardeşlik İftarı” programına katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen iftar programına KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

Ersoy programda yaptığı konuşmada aynı sofrada buluşmanın sınırları aşan güçlü bir kardeşlik bağının sembolü olduğunu ifade etti. YTB’nin Ramazan ayı boyunca gönül coğrafyasının farklı noktalarında “Kardeşlik İftarları” düzenlediğini hatırlatan Ersoy, bu buluşmaların geniş bir coğrafyada kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi.

KARDEŞLİK İFTARLARI GÖNÜL COĞRAFYASINI BULUŞTURDU

Ersoy, bu kardeşlik köprüsünün Üsküp’ten başlayarak Balkanlar’daki kardeşleri aynı sofrada buluşturduğunu, ardından Avrupa’da Brüksel’den Viyana’ya uzanan programlarla diaspora ile kucaklaşma imkanı sunduğunu kaydetti. Halep’te Türkmenlerle bir araya gelinerek kardeşliğin sınır tanımayan gücünün ortaya konulduğunu aktaran Ersoy, Üsküp’ten Avrupa’ya, oradan Halep’e uzanan bu kardeşlik ikliminin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağın ortak tarih, kültür ve kader birliği üzerine kurulu güçlü bir kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Ersoy, 1571’den bugüne uzanan tarihsel bağların iki ülkeyi birbirine sıkı şekilde bağladığını ifade etti. Bölgede yaşanan krizlere ve istikrarsızlıklara da değinen Ersoy, etrafındaki coğrafyanın adeta bir ateş çemberine dönüştüğünü ancak Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve güçlü vizyonu sayesinde istikrarını koruduğunu söyledi.

“KKTC’NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Türkiye’nin güvenliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs’ın güvenliği için burada konuşlandırılan F-16'larımız, bölgemizde farklı hesaplar peşinde koşan, Adanın gerçeklerini görmezden gelmeye çalışan tüm kesimlere gayet açık, net ve kararlı bir mesaj veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Kuzey Kıbrıs’ı hiçbir şart altında yalnız bırakmayız, haklı davasında bir milim dahi geri adım atmayız. Kıbrıs Türkü’nün asli unsuru olduğu bu topraklarda geleceğe umutla bakması, güven ve huzur içinde yaşaması bizim için her şeyden önemlidir. Adanın eşit ve asli sahibi olan Kıbrıs Türkleri, on yıllardır Kıbrıs Rumları’nın hukuk ve insanlık dışı ambargosuna mahkûm ediliyor. Biz ise, Kıbrıs Türkü’nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz. İzolasyonları kırmak, Kıbrıs Türkü'nün sesini tüm dünyaya duyurmak ve buradaki kardeşlerimizin yaşam standartlarını en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. “

YTB PROJELERİ KKTC’DE GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR

Ersoy, YTB aracılığıyla KKTC’de kültürden sanata, eğitimden akademiye, gençlik projelerinden tarihi mirasın korunmasına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Gençlere yönelik eğitim programlarının düzenlendiğini belirten Ersoy, medya eğitim programlarıyla basın mensuplarının dijital dünyadaki yetkinliklerinin artırıldığını ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasının uluslararası arenada daha güçlü savunulmasına katkı sağlandığını dile getirdi.

Hukukçular buluşmaları ve genç liderler programlarıyla gençlerin vizyonlarının genişletildiğini aktaran Ersoy, tarihi ve kültürel hafızayı korumaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti. Bu kapsamda “Kuzey Kıbrıs’a Giden Yol” belgeseliyle KKTC’nin kuruluş sürecinin kayıt altına alındığını, “Kıbrıs’ta Çanakkale Esirleri” belgeseliyle ise Birinci Dünya Savaşı’nda Gazimağusa’da esir tutulan askerlerin hikayelerinin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Ersoy, Kıbrıs’ın sesi olan Halkın Sesi Gazetesi arşivinin dijitalleştirilmesiyle önemli bir kültürel mirasın koruma altına alındığını ifade etti. Ayrıca “Kıbrıs İlahileri”, “Kıbrıs Efsaneleri” ve “Kıbrıs Gezi Rehberi” gibi yayınlarla adanın kültürel ve manevi değerlerinin geniş kitlelere tanıtıldığını söyledi.

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere de değinen Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en kıymetli hazinemiz. İyilik Evi Yaz Okullarıyla dezavantajlı yavrularımızın eğitimlerine destek oluyor, akıl ve zeka oyunları atölyeleriyle onların analitik düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Geleneksel sanat kurslarımızla kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarırken, kukla ve Karagöz festivalleriyle çocuklarımızın yüzünü güldürüyoruz. Ramazan Sokağı gibi projelerle o eski özlem duyduğumuz Ramazan’ın kültürel ve sosyal ruhunu Lefkoşa'nın tarihi sokaklarında yeniden canlandırıyoruz. Tabii bir de gurur kaynağımız olan Türkiye Bursları var. 2000 yılından bu yana binlerce Kuzey Kıbrıslı gencimiz Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alma şansına sahip oldu. Ülkemizin kapılarını onlara sonuna kadar açıyor, akademik ve mesleki serüvenlerinde onları tüm gücümüzle destekliyoruz. Bugün Türkiye'de eğitimlerine devam eden kardeşlerimiz ve mezun olarak KKTC'nin inşasında çok önemli görevler üstleniyor. Binlerce mezunumuz iki ülke arasındaki en güçlü köprüyü oluşturuyor. Türkiye Mezunları buluşmalarıyla bu büyük aileyi bir araya getiriyor, aramızdaki bağları her geçen gün daha da kuvvetlendiriyoruz.”

Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını hatırlatan Ersoy, yapılan iftarla birlikte Ramazan’ın 25’inci gününün geride bırakıldığını belirterek tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik etti. Ersoy, Ramazan’ın yalnızca Müslümanlar için değil, dünyanın farklı bölgelerinde zulüm ve mağduriyet yaşayan toplumlar için de umut ve dua vesilesi olmasını temenni etti.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmasının güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Ersoy, iki ülke arasındaki birlik ve beraberlik bağının her zaman korunacağını ifade etti. Program, sanatçı Ahmet Özhan ve ekibinin YTB’nin kitap projesinden ilhamla hazırlanan “Kıbrıs İlahileri Konseri” ile devam etti.

Ersoy, program öncesinde Lefkoşa’da çeşitli temaslarda bulunarak YTB tarafından Lefkoşa’da kurulan Ramazan Sokağını ziyaret etti ve alandaki etkinlikler hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, ziyaretleri kapsamında ayrıca Selimiye Camiini ve Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Türk Kültür Merkezini de ziyaret ederek yürütülen kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki kültürel iş birliği ve ortak projeler ele alındı.