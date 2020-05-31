‘Türkiye kendini bir kampa ait hissetmiyor’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council’in Türkiye ofisi ve Turkish Heritage Organization’ın (THO) ‘COVID-19 Sonrası Dünya Düzeni ve Türkiye’ başlıklı çevrimiçi paneline katıldı. Konuşmasına ABD’de polis şiddetiyle hayatını kaybeden ve ülke çapında isyanlara sebep olan George Floyd için başsağlığı dileyerek başlayan Oktay, özetle şunları söyledi:

‘REFORMU DİLE GETİRİYORDUK’

“Salgın, ülkelerin kendi halklarına yetebilme kapasitelerinin önemini gösterdi. ABD ve İngiltere büyük yaralar alırken Türkiye bunu iyi yaptı. Salgın sırasında bile hastaneler açtık. Tüm hastalar, yabancılar dahil ücretsiz tedavi gördü. Dünyanın çeşitli yerlerinden vatandaşlarımızı getirdik. 84 ülkeye tıbbi malzeme sağladık. Tek bir tedarikçiye bağlı ekonomik modelin sorunlarının ortaya çıkmasıyla çok tedarikçili bir modele geçilecek. Şimdiden iş dünyamızla da birlikte buna hazırlanıyoruz.

‘BÜYÜK GÜÇLERİN REKABETİ DÜNYAYA ZARAR VERİYORDU’

Küreselleşme yerini ‘bölgeselleşme’ye bırakacak. Salgın, ‘Toprakların önemi yoktur’ anlayışını haksız çıkardı. Sivil ve sosyal altyapısı kuvvetli devletler ayakta kaldı. Bu güç revizyonu örnek olacak. Türkiye, Avrupa, Asya ve Ortadoğu ve Afrika ile bağları olan bir ülke olarak yapıcı bir rol üstlenebilir. Büyük güçler kendi aralarındaki ekonomik rekabete o kadar odaklanmıştı ki sonunda basit bir maske üretimini bile yapamadılar. Biz, Türkiye olarak dünyada tek değil pek çok güç merkezi olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi herhangi bir kampa ait hissedip, sadece onun perspektifinden bakmıyoruz.

‘ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ BAŞLANGIÇA İMKÂN VERECEK’

Her meseleyle, o ‘mesele temelli’ ilgilenebiliriz. COVID-19 birbirimizi anlamak için yeni bir fırsat doğurdu. ABD tıbbi ekipmana ihtiyaç duyunca Türkiye hemen yardıma koştu. Liderlik seviyesindeki iyi ilişkiler devam ederken başka toplumlar ve meclisler arasında da kanallar açmalıyız. Ancak ABD, Suriye’de Türkiye ve NATO, AB’nin de terörist olarak gördüğü gruplarla yan yana gelince bunu toplumumuza anlatmakta güçlük çekiyoruz. Terörizm ve teröristlerle, diğer teröristleri kullanarak savaşamazsınız. PKK terörist bir organizasyondur.”