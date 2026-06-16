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‘Türkiye karaciğer naklinde dünya markası’

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#Organ Nakli#Karaciğer Nakli#Karaciğer Nakli Enstitüsü
‘Türkiye karaciğer naklinde dünya markası’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:00

​Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde gerçekleştirilen 8’li çapraz karaciğer nakliyle tıp tarihine geçildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ​“Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde, dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz Hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8’li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka hâline geldi. Ülkemizde yılda yaklaşık 1800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300’den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz.” 

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#Organ Nakli#Karaciğer Nakli#Karaciğer Nakli Enstitüsü

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