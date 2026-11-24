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Tarım ve Orman Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar eski Genel Müdürü, Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, öncelikle bozayıların Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) kapsamında korunan türler arasında yer aldığını, dolayısıyla öldürülmelerinin yasak olduğunu vurguladı.

KABUL EDİLEMEZ

Özkara, öldürülme kararının ayıların ilçe merkezine inip çöp konteynerlerini karıştırması, uzaklaştırma çalışmalarının sonuç vermemesi ve güvenlik şikâyetleri gerekçe gösterilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün (DKMP) onayıyla alındığı iddialarına dikkat çekti. Yaşam alanları daraldıkça ayıların yerleşimlere inmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Özkara, şöyle konuştu: “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çözüm üretmelidir. Sorunun kaynağına inmek yerine tetiği çekmek kabul edilemez. Bu skandalın üzerine gidilmesini ve bilimsel yönetim planlarının hayata geçirilmesini bekliyoruz.”

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BAKANLIK TEFTİŞ KURULU GÖREVLENDİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ise olayın incelenmesi amacıyla Teftiş Kurulu’nun görevlendirildiğini duyurdu. Açıkamada “Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.