Türkiye kar altında! Şehirlerarası yollar kapandı, sürücüler yolda kaldı... İşte yurtta son durum

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gün içinde başlayan fırtına kar yağışıyla beraber etkisini arttırarak devam ediyor. Özellikle yüksek yerlerde kar yağışı etkisini yoğun bir şekilde gösterdi. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni kısa sürede beyaza bürüdü.

Ana arterler ve ara sokaklar dahil olmak üzere her yer kısa sürede karla kaplandı. Buzlanma ve kaza riskine karşı birçok belediye ekibi teyakkuza geçti ve çalışmalarını sürdürdü.

GALATA'DA KORKUTAN ANLAR

İstanbul’da gün içerisinde etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi’nin korkulukları yerinden koptu. Kuleden aşağı sarkan korkuluklar şiddetli rüzgarla sallanarak büyük tehlike oluşturdu.

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Korkulukların koptuğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kule çevresini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Şiddetli rüzgardan merdiven aracını kullanamayan ekipler Galata Kulesi’ne çıkarak sarkan korkulukları pencereden iple bağlayarak sabitledi.

KAR YAĞIŞI TAKSİM MEYDANI'NDA ETKİLİ OLDU

Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı oldu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan meydanda kar yağışı etkisini arttırdı. Meydana çıkanlar, o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapanlar ise rüzgarın etkisi ile zor anlar yaşadı. Kar yağışının sürmesi bekleniyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇATI UÇTU

Olay, 22.00 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Leylek Sokak’ta yaşandı. Bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu.

Çatı kaplaması parçalarının düştüğü noktada park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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İZMİR'DE DE UÇAN ÇATI BİNAYA ÇARPTI

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu fırtına uyarısının ardından kentin birçok noktasında kuvvetli rüzgar etkili oldu. Karabağlar ilçesinde bulunan Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çatısı akşam saatlerinde fırtınaya dayanamadı.

Bulunduğu yerden kopan çatı parçaları 4233 Sokak’taki 4 katlı apartmana çarptı. 4’üncü katın mutfak camını kıran ve ardından zemine düşerek park halindeki araca zarar veren çatı nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

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Öte yandan, itfaiye ekipleri okulun çatısına çıkarak güvenlik önlemleri aldı. Kentte meydana gelen fırtına nedeniyle birçok noktada çatı uçması ve ağaç devrilmesi de meydana gelirken, uçan çatılar ve devrilen ağaçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılıyor.

ANTALYA-KONYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kara yolu, saat 19.00 itibarıyla araçların geçişine kapatılırken sürücüler tedbir olarak tesislere yönlendirildi.

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Akseki'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle Kara Yolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise zaman zaman tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 30-40 santimetreye kadar ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle önce saat 18.00 itibarıyla kara yolu tırların geçişine kapatıldı. Ardından ise saat 19.00 itibarıyla yol tüm araçların geçişine kapatıldı. Sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirilirken, ekiplerin çalışması ise devam ediyor.

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AFYONKARAHİSAR'DA DAMRALI BOĞAZI TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar’da kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için tır ve ağır tonajlı araçlara karşı önlem alındı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kentte kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağışın ardından ulaşımda olumsuzluklar yaşanırken, yağışla birlikte Afyonkarahisar’ı, Antalya, Denizli ve Isparta’ya bağlayan kara yolunun Sinanpaşa ilçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı mevkii tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yolda sadece hususi araçlar ile ticari araçların geçişlerine izin veriliyor.

Kara Yolları 31. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler kara yolunun açık kalması için yoğun bir şekilde küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik polisleri ise araç trafiğini düzenlemek için çaba sarf etti. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

KİRAZ-ALAŞEHİR'DE DE ULAŞIM AKSADI

İzmir’in Kiraz ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Kiraz-Alaşehir yolu ulaşma kapandı. Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimdeki Cevizli, İğdeli, Olgunlar ve Bahçearası Mahalleleri'nde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Öte yandan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, “Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşın hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızla çalışmalarımız sürdüreceğiz, sabaha kadar sahadayız. Herhangi bir olumsuzlukta bize ulaşın” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balıkesir'de akşam saatlerinde kar etkisini arttırdı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle şehrin birçok noktası beyaza büründü.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri birçok noktada konuşlanarak olası kazalar ve trafikte aksama yaşanmaması için önlem ve tedbir aldı. Öte yandan Balıkesir Valiliği de kar nedeniyle eğitim - öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

DENİZLİ'DE KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Denizli genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından oluşan yoğun trafikte bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Gelen ihbarları değerlendirilmesi üzerine mahsur kalan vatandaşların Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi ve diğer ekipler tahliyesini gerçekleştirmeye başladı. Genellikle yaşlıların mağdur olduğu görülen mahsur kalma olaylarında belediye ekipleri bir çok noktada çalışmalarını hızlandırarak yolların açık kalması için müdahalelerini devam ettiriyor.

YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE KUMANYA DAĞITILDI

Muğla'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli-Muğla, Yatağan-Milas karayollarında zincir ve kış lastiği takmadan yola çıkan araçlar mahsur kaldı.

Türk Kızılay Menteşe Kızılay Şube Başkanlığı görevlileri, yolda kalan sürücüler ile yolculara yaklaşık kumanya ile su dağıttı. Karayolları ile belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ'DE 5 ARKADAŞ UMUTTEPE'DE MAHSUR KALDI

Kocaeli’de 5 kişilik arkadaş grubu, otomobille Umuttepe Kent Ormanı’na gitti. Çınardere’ye doğru yürüyen grup, döndükleri esnada yoğun kar yağışı bastırdı.

Araç, kardan dolayı gitmeyince iterek hareket ettirmeye çalışan ekip, bu denemeden de olumlu netice alamadı. 5 arkadaş, başka bir arabanın geçmemesinden dolayı yardım da isteyemedi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar durumu Uluslararası Arama Kurtarma (ISAR) ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgeye gelerek vatandaşları gitmek istedikleri yerlere götürdü.

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI

Akşam saatlerinde Düzce’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar, D-655 karayolu Kabalak Rampası mevkiinde yolda etkili oldu. Akçakoca ilçesinden Düzce istikametine gitmekte olan 4 otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Yağmur K., Nurbeniz K. ve Şeref B. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Karayolları ekipleri ise kar yağışının ulaşımı etkilememesi için kar küreme çalışması başlattı.

ISPARTA DAVRAZ'DA YÜZLERCE ARAÇ YOLDA KALDI

Isparta’da öğleden sonra etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Davraz Kayak Merkezi yolu kapandı.

Yolun kar yağışından kapanması nedeniyle yüzlerce araç yolda kalarak, uzun kuyruklar oluşturdu. Davraz Kayak Merkezi'nden dönüş yolunda olan vatandaşlar, araçlarıyla kurtarılmayı beklerken ekipler yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

SİİRT-ŞIRNAK KARAYOLU KAR VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Siirt'in Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yer alan Birini Tepesi'nde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Eruh-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamaması üzerine Eruh ilçe çıkışı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

BİTLİS'TE YOLDA KALANLARIN İMDADINA AFAD VE KIZILAY YETİŞTİ

Bitlis’te etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı hayat adeta durma noktasına geldi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği kara yollarında mahsur kalan sürücülerin yardımına Kızılay Bitlis Şubesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri koştu.

Bitlis-Tatvan karayolunda bulunan Rahva mevkiinde mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından sıcak kumanya dağıtıldı. Vatandaşlar AFAD ve Kızılay ekiplerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederken Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ihmaline karşılık önlem alınmaya devam edildiği bildirildi.

MARDİN’DE GECE BOYUNCA KARLA MÜCADELE SÜRECEK



Mardin’de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 157 yolun açılması için karla mücadele ekipleri gece de çalışmalarını sürdürüyor. 10 ilçede yoğun tipi ve kar dolayısıyla kapanan ana arterlerdeki yollar ulaşıma açıldı. Ekipler, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını gece de sürdürüyor.

48 HASTA HASTANELERE ULAŞTIRILDI



İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz başkanlığında oluşturulan koordinasyon merkezinde 112 Acil Sağlık ekipleri gelen ihbarlar üzerine ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerine sevk edilerek, vatandaşların hastanelere ulaştırılması sağlanıyor. Bu kapsamda il genelinde ambulans, kar paletli ambulans ve UMKE araçlarıyla şu ana kadar 48 hasta hastanelere ulaştırıldı.



VALİ: TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilimizde hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için gece boyu tüm ekiplerimiz sahada. Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında; yol açma, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI

Kayak tutkunlarının ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'da, kar kalınlığı 83 santimetreye ulaşması ile sömestr tatilinin son gününde kayak pistlerine akın eden tatilciler dönüş yolunda yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Sürücüler, Uludağ Oteller Bölgesi'nden şehir merkezine inmek için yaklaşık bir buçuk saat boyunca trafikte yavaş ilerleyebildi. Jandarma ekipleri kış lastiği olmayan ya da zincir takmayan araçların geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri 35 personel ve 10 iş makinesi ile yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.