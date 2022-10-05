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Türkiye-Japonya Dostluk Konseri Ankara’da gerçekleşti

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Başkent Kültür Yolu Festivali#Tsunami Senfonisi
Türkiye-Japonya Dostluk Konseri Ankara’da gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 03:46

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde, Türkiye-Japonya dostluğu kapsamında deprem ve tsunaminin işlendiği ’Tsunami Senfonisi’ seslendirildi.

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Türkiye-Japonya Dostluk Konseri, CSO Ada Ankara’da düzenlendi. Türkiye’de ilk kez seslendirilen Tsunami Senfonisi’nin şefliğini Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani yaptı. Konserde, solistler Soprano Nazlı Alptekin, Bas Hasan Alptekin, anlatıcı Halit Mızraklı ve koro şefi Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu da dinleyicilere güzel dakikalar yaşattı. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Türkiye’de yaşayan Japonya vatandaşları, öğrencileri ve diplomatlarla sanatseverler katıldı.

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, yaptığı kısa konuşmada Japonya- Türkiye arasındaki dostluğu vurgu yaparak, "Bugünkü konser Japonya-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güzelliğini tanıtmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tarihimiz açısından da çok önemli olan bu etkinliğin daha da artmasını diliyorum" diye konuştu.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Başkent Kültür Yolu Festivali#Tsunami Senfonisi

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