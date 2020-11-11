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TEKİRDAĞ (AA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Türkiye İzmir için tek yürek

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Türkiye İzmir için tek yürek
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Tekirdağ'da depremzedeler için hazırlanan, içerisinde gıda paketi, battaniye, çocuk bezi ve oyuncak bulunan yardım tırı İzmir'e gönderildi.

Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla, 11 ilçeden toplanan ve içerisinde 675 gıda paketi, 1029 battaniye, bin paket çocuk bezi ve 2 koli oyuncak bulunan tır, AFAD Bölgesel Lojistik Deposu'ndan uğurlandı.
Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, depremzedeler için Tekirdağ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda çeşitli insani yardım malzemeleri toplandığını söyledi.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Yıldırım, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Oradaki mağdur vatandaşlarımıza, ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. Bunları bize temin eden yardımseverlere teşekkür ediyorum. Allah kaza, bela vermesin, sağlıcakla gidin inşallah." dedi.
Uğurlama törenine Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Tekirdağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü İnci Turgut da katıldı.

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