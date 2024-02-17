Türkiye ittifakına güveniyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ikinci gününde Dikili ilçesindeki Atatürk Meydanı’nda ‘Halk Buluşma’ya katıldı. Bornova Anadolu Lisesi’nde yatılı öğrenciyken yaz aylarında Dikili’de çadır kurup festivallere katıldığını söyleyen Özel şöyle devam etti:

“Kendi evimdeyim. 1980’lerde 12 Eylül Darbesi, solun üzerinden tanklarla geçmişken, Dikili solun sesini tekrar yükselttiği bir kentti. Dikili, özgürlükler, demokrasi, sosyal devlet için unutturulmaya çalışılan değerlere sıkı sıkıya bağlı bir yer. Dünden bugüne Dikili’ye hizmet eden belediye başkanlarımıza, efsane Osman Özgüven’e yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanı tercihinde bulunurken 11 aday adayı başvurdu. Hepsi birbirinden değerliydi. Hepsinin yarınlarda kentimize önemli katkıları olacak. Bir tercih yaparken genel kural memnuniyet anketi, İzmir seçmeninin beklentisi yüksek, notu kıttır. Ancak Dikili memnuniyet anketine baktığımızda ilk 3 ilçenin içinde yer alıyordu. Dikili’de konuşacak bir şey yok. Üzerinde en kısa konuştuğumuz ilçe Dikili’ydi. Adil Kırgöz belediyenin mali tablosunu düzeltmiş, eksik kalan hizmetleri tamamlamış, yeni projelere başlamış ve bunu sizlere iyi anlatmış. Sizlerden destek almış noktadaydı. Kendisini ve ekibini kutluyorum.

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ORANTISIZ GÜÇ DENGELENDİ

2019’da seçime ittifakla girmiştik. CHP’nin yanında ittifak ortağı partiler vardı. Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik ama başarılı olamadık. Herkesin gerekçeleri var. Bir beklentisi olanlar var. Recep Tayyip Erdoğan, 2018 seçiminde Tek adam yetkilerini eline aldığında karamsardık. 2019 seçimlerinde seçmen sandıkta bu orantısız gücü dengeledi. 11 büyük kenti bize verdiler. Bir anda büyük karamsarlık umuda dönüştü.”

11 KENTİ ÇOK İYİ YÖNETTİK

Özel “11 kenti çok iyi yönettik” derken hükümete şu eleştirilerde bulundu: “12 yaşında çadır kurduğum kentten gör bakalım Recep Tayyip Erdoğan, millet teslim oluyor mu olmuyor mu? Şimdi ittifak yok. Bu seçimlere kendi adaylarımızla giriyoruz. Ama geçen seçimleri kazandığımız seçmen yerli yerinde duruyor. Gençlerin festivallerini yasaklayan, onların yaşam biçimine müdahale eden anlayışa kentlerimizi teslim etmeyeceğiz. Bunun teminatı sizlersiniz, CHP’dir. İzmir ittifakına, Türkiye ittifakına güveniyoruz.”