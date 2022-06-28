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Türkiye-İsveç istişareleri başlıyor

#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#İsveç
Türkiye-İsveç istişareleri başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasındaki düzenli siyasi istişarelerin yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#İsveç

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