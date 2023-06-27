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Türkiye-İsveç hattında zirveden önce son toplantı

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#NATO#Jens Stoltenberg#İsveç
Türkiye-İsveç hattında zirveden önce son toplantı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 07:00

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gazetecilere yaptığı açıklamada 11-12 Temmuz’daki liderler zirvesi öncesi Türkiye-İsveç hattında yeni bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

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İsveç’in NATO üyeliğine başvurusu konusunda iki ülkenin dışişleri bakanları, istihbarat teşkilatı başkanları ve ulusal güvenlik danışmanlarının Brüksel’de bir araya geleceğini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, amacın İsveç’in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmek olduğunu ifade etti. 

‘VETOYU KALDIR’ ÇAĞRISI

Son haftalarda İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili Ankara’ya yapılan baskı artmış, başta ABD olmak üzere birçok batılı ülke, İsveç’in Vilnius’taki zirvede birliğe katılabilmesi için Türkiye’ye ‘vetoyu kaldır’ çağrısı yapmıştı. İsveç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından geçen yıl NATO üyeliği için başvurmuş, Ankara ise İsveç’te yuvalanan PKK terör örgütü unsurları dolayısıyla Stockholm’ün üyeliğine karşı çıkmıştı.

‘FİLENİN EFELERİ’Nİ TEBRİK EDİYORUM

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi’nde 3’üncü kez şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-2 mağlup ederek 3’üncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı’mızı, ‘Filenin Efeleri’ni yürekten tebrik ediyorum” dedi.

UMMAN SULTANI’YLA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tay Umman’ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti” denildi.  

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#NATO#Jens Stoltenberg#İsveç

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