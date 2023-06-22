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Türkiye-İspanya siyasi istişareleri 23 Haziran'da Madrid’de yapılacak

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#Dışişleri Bakanlığı#İspanya#Türkiye-İspanya
Türkiye-İspanya siyasi istişareleri 23 Haziranda Madrid’de yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 16:31

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye-İspanya siyasi istişarelerinin 23 Haziran 2023 tarihinde Madrid’de yapılacağı duyuruldu.

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Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye-İspanya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro başkanlığındaki heyetler arasında 23 Haziran 2023 tarihinde Madrid’de yapılacaktır.

İstişarelerde, Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra, İspanya’nın 1 Temmuz 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı öncesinde AB’yle ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#İspanya#Türkiye-İspanya

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