Türkiye-İspanya siyasi istişareleri 23 Haziran'da Madrid’de yapılacak

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Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye-İspanya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro başkanlığındaki heyetler arasında 23 Haziran 2023 tarihinde Madrid’de yapılacaktır.

İstişarelerde, Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra, İspanya’nın 1 Temmuz 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı öncesinde AB’yle ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.