Türkiye İş Bankası çalışma saatleri 2021 - İş Bankası saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Öğle arası açılış kapanış saatleri

Türkiye İş Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Türkiye İş Bankası, 09:00-12:30 /13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte detaylar…

Türkiye İş Bankası Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Türkiye İş Bankası, sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Türkiye İş Bankası Öğle Arası Saat Kaçta?

İş Bankası, 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir.

Türkiye İş Bankası Hafta Sonu Açık Mı?

Türkiye İş Bankası şubeleri, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Türkiye İş Bankası Bayramlarda Açık Mı?

İş Bankası şubeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda çalışmamaktadır.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Türkiye İş Bankası, 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün yönergeleriyle kurulmuş, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. Aynı zamanda Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır.

Eylül 2014 itibarıyla 25'i yurt dışında olmak üzere 1.350 şube, 6.000 bankamatik ve 24 bini aşkın personeli bulunan İş Bankası'nın ayrıca Rusya'da İşbank Rusya, Almanya'da İşbank AG adıyla iki iştiraki vardır.

İş Bankası genel müdürlüğü, Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi & Meltem Sok. İş Kuleleri No:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunmaktadır. İş Bankası genel müdürlüğüne 0850 724 0 724 numaralı telefon aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

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