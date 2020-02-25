Türkiye-İran sınırında korkutan deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hoy olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 4 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.