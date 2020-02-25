AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 18:00,
Türkiye-İran sınırında korkutan deprem
İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hoy olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 4 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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