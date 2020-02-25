MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye-İran sınırında korkutan deprem
GeriGündem Türkiye-İran sınırında korkutan deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 18:00,Son Güncelleme:/

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye-İran sınırında korkutan deprem
Abone Olgoogle-news

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hoy olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 4 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle