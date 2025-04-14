Türkiye-Irak Zirvesi’nde 9 maddelik ortak bildiri

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Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, şunları söyledi: “Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye ve Irak olarak yakından takip ediyoruz. Hem mevcut güvenlik sorunlarını masaya yatırdık, başta terörle mücadele olmak üzere, hem de muhtemel güvenlikle ilgili gelişmeleri hep beraber gözden geçirdik. Zaten şu anda Irak tarafından da PKK’ya terör örgütü muamelesi yapılıyor. Yani şu anda yasaklı örgüt ama sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan tavır, tabii Irak da yapılan çağrının neticesini bekliyor. Bu çağrı orada da yankı bulmuş durumda. Herkesin temennisi iki tane, hem Türkiye’den, İmralı’dan yapılan çağrının örgüt tarafından kabul görmesi, gereğinin yapılması. Bir an önce fesih kararı alınarak örgütün kendini lağvetmesi. Aynı zamanda Suriye’de Şam hükümetiyle mutabakatın bir an önce hayata geçirilerek istikrarın sağlanması.”

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Toplantının ardından 9 maddelik Ortak Bildiri yayınlandı. Ortak Bildirideki öne çıkan maddeler şöyle:

- “Taraflar, yek diğerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne atfettikleri önemi tekraren vurgulamıştır.

- PKK’nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, Öcalan’ın, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir. Bu kapsamda, Taraflar, bu ortak tehdit karşısında mevcut eşgüdüm ve işbirliğinin kararlı şekilde muhafazasına dair müşterek iradelerini vurgulamıştır.

- Suriye’deki Al-Hol, Roj ve diğer kamplara bir çözüm bulunmasının arzettiği aciliyet nedeniyle, Taraflar, sorunu ele almak maksadıyla ortak bir komite kurmanın gerekliliğini teyit etmiştir.

- Terörizmle mücadeleye ilişkin olarak Suriye ve komşularınca 9 Mart 2025 tarihinde Amman’da başlatılan ‘Beşli Mekanizma’ bağlamında, Taraflar, Ortak Operasyon Merkezi’nin kurulmasına dair kararlılıklarının altını çizmiştir.

- Taraflar, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan halkı ile Suriye topraklarına yönelik olarak gerçekleştirdiği ağır ihlallerden duydukları derin endişeyi ifade etmiştir.

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- ABD ve İran heyetlerinin Muskat’ta 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantının olumlu çıktıları Taraflarca memnuniyetle karşılanmıştır. Bu diyaloğun devamının, ihtilafa barışçıl çözüm bulunmasına imkan sağlayacağına inanılmaktadır.”