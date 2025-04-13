Türkiye-Irak arasında Antalya'da kritik toplantı

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Toplantı çıkışında açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Şu anda ortak açıklama metni hazırlanıyor arkadaşlar. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Her iki taraf da büyük bir samimiyet ve özveriyle güvenlikle ilgili yapılan şu ana kadar olan çalışmaları ortaya koydular. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye ve Irak olarak yakından takip ediyoruz. Hem mevcut güvenlik sorunlarını masaya yatırdık, başta terörle mücadele olmak üzere hem de muhtemel güvenlikle ilgili gelişmeleri hep beraber gözden geçirdik. Bunu konu alan bir ortak açıklama yakında yapılacak” dedi.



Irak tarafında da şu anda PKK’ya terör örgütü muamelesi yapıldığını da belirten Bakan Fidan, şöyle devam etti: “Yani şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor, kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır, tabi Irak’ta yapılan çağrının neticesini bekliyor. Bu çağrı orada da yankı bulmuş durumda. Herkesin temennisi iki tane, hem Türkiye’den, İmralı’dan yapılan çağrının örgüt tarafından kabul görmesi, gereğinin yapılması ve bir an önce fesih kararı alınarak örgütün kendini lağvetmesi. Aynı zamanda Suriye’de Şam hükümetiyle varılan mutabakatı bir an önce hayata geçirerek, Suriye’de de istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması. Her iki taraf, Irak ve Türkiye tarafı bunu beklediğini hem toplantıda ifade etti hem de yapacağımız ortak açıklamada koyacağız. Sincar konusunda da endişelerimizi dile getirdik. Onlar da getirdiler. Bunlarla ilgili gelişmeleri yakında göreceğiz.”