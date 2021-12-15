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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu#Personel Alımı#Personel
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alacak İşte başvuru şartları

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Söz konusu gelişmenin duyulmasının ardından, başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu. İşte, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alımına ilişkin ayrıntılar...

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı kadrosuna 16 personel alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilana göre; başvuru yapacak kişilerin en az 4 yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri ya da buna denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olması, 2020 veya 2021 KPSS'nin "KPSS P4" puan türünden en az 70, başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde YDS/e-YDS'de İngilizce dilinden asgari 70 ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eş değer düzeyde puan almış olması şartları aranıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, 27 Aralık- 14 Ocak tarihlerinde e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuruların ardından şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puanına göre yüksek puan alandan başlamak üzere 320 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak.

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Söz konusu alımlara dair diğer detaylar için kurumun resmi sitesinden bilgi alınabilir.

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