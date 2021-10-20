Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak! İşte ilanın detayları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maç sonu çılgına döndü Pes vallahi İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey...Maç sonu çılgına döndü! "Pes vallahi! İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey..."#Beşiktaş
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Ankara MTAda patlama Valilikten ilk açıklamaAnkara MTA'da patlama! Valilik'ten ilk açıklama#ANKARA
Flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldiFlaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi#Kovid Aşısı
Kan donduran görüntüler... Aşı ile cinayetKan donduran görüntüler... Aşı ile cinayet!#Cinayet
Trabzon ve Giresunda çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı... Güzelavrat otu alarmıTrabzon ve Giresun'da çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı... 'Güzelavrat' otu alarmı#Güzelavrat Otu
Talibandan skandal karar... Bu kadarına da pesTaliban'dan skandal karar... Bu kadarına da pes!#Taliban
İhanetle suçladı, benzinle yaktı Vahşet: Söyledikleri kan dondurduİhanetle suçladı, benzinle yaktı! Vahşet: Söyledikleri kan dondurdu#Benzin
Hamlet galasına ünlü akını... Herkes oradaydı'Hamlet' galasına ünlü akını... Herkes oradaydı!#Hamlet
Ankarada akılalmaz dolandırıcılık Kral dairelerinde kaldı... Lüks yaşam böyle son bulduAnkara'da akılalmaz dolandırıcılık! 'Kral' dairelerinde kaldı... Lüks yaşam böyle son buldu#Ankara
Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay: SGKlı olanları ilgilendiriyorBirçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay: SGK'lı olanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamışYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine TaşıyoruzTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak! İşte ilanın detayları

#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu#Personel Alımı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak İşte ilanın detayları

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) sözlü sınav sonuçlarına göre 10 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİHEK tarafından 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere 4 koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli ile 1 teknisyen personel olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte, ilanın detayları...

Haberin Devamı

Sözleşmeli personel alımı KPSS sınav puanları esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puanlıdan başlanarak ilgili sözleşmeli pozisyonunun 10 katı aday arasından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacak adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmaması, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca adayların 2020 ya da 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 60 puan almış olması ve başvuru ilanındaki diğer şartları taşıması gerekiyor.

Adaylar başvurularını 1-12 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresine giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

Haberin Devamı

Adaylar, ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Sözlü sınav 22 Kasım Pazartesi günü TİHEK binasında yapılacak. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekecek.

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle belirlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu#Personel Alımı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!