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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 sözleşmeli personel alacak

#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu#TİHEK#İstihdam
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) sözlü sınav sonuçlarına göre 10 sözleşmeli personel istihdam edecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİHEK tarafından 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere 4 koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli ile 1 teknisyen personel olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sözleşmeli personel alımı KPSS sınav puanları esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puanlıdan başlanarak ilgili sözleşmeli pozisyonunun 10 katı aday arasından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacak adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmaması, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca adayların 2020 ya da 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 60 puan almış olması ve başvuru ilanındaki diğer şartları taşıması gerekiyor.

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Adaylar başvurularını 1-12 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresine giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

Adaylar, ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Sözlü sınav 22 Kasım Pazartesi günü TİHEK binasında yapılacak. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekecek.

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle belirlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu#TİHEK#İstihdam

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