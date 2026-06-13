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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Suudi Arabistan#Resmi Gazete#Vize Muafiyeti
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 03:39

- TÜRKİYE ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamilerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma’ yürürlüğe girdi. Söz konusu onay kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi. Kararda, iki ülke arasındaki özel ilişkileri, ikili ilişkileri geliştirme çabalarını ve mütekabiliyet ilkesine uygun olarak iki ülke vatandaşlarının hareketlilik sürecini kolaylaştırmaya yönelik karşılıklı arzularını göz önünde bulundurarak 12 maddede anlaşmaya varıldığı belirtildi.

 

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#Suudi Arabistan#Resmi Gazete#Vize Muafiyeti

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