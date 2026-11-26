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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan Krallığı Savunma Geliştirme Genel Otoritesi Başkanı Dr. Faleh bin Abdullah Al-Sulaiman ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından SSB ile GADD arasında 'Savunma ve Askeri Teknolojiler ile Sistemlere yönelik Savunma Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Alanında İş Birliği' Mutabakat Zaptı imzalandı. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı. Taraflar, 2 ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde savunma teknolojileri alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. İmzalanan mutabakat zaptıyla, savunma ve askeri teknolojiler ile sistemler alanında 2 kurum arasında araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerine yönelik iş birliği zemini oluşturulması amaçlanıyor.

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'İŞ BİRLİĞİMİZİ AR-GE ALANINA TAŞIYORUZ'

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her alanda güçlenen ilişkilerimizi savunma sanayinde de somut iş birliklerine dönüştürüyoruz. Son 3,5 yılda yalnızca başkanlığımız düzeyinde Suudi Arabistanlı muhataplarımızla 75'’i aşkın toplantı gerçekleştirdik. Bugün GADD ile imzaladığımız mutabakat zaptı, bu yoğun mesaiyi araştırma, geliştirme ve inovasyon alanına taşıyor. Türk savunma sanayinin özellikle son 20 yılda kazandığı tecrübeyi dost ve kardeş Suudi Arabistan ile paylaşmaya, ortak teknoloji geliştirme imkanlarını birlikte büyütmeye hazırız. Bu iş birliğinin iki ülkenin savunma kabiliyetlerine ve bölgemizin istikrarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."