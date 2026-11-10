Türkiye ile Suudi Arabistan arasında elektrik projelerinde işbirliği mutabakatı imzalandı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabulünde yer aldıklarını belirtti.

Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda, Elektrik Projelerinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"3 Şubat'ta Riyad'da imzaladığımız ve 21 Ekim'de yürürlüğe giren hükümetler arası anlaşmayla ACWA Power tarafından ülkemizde iki aşamada geliştirilecek toplam 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projelerinin çerçevesini oluşturduk. İlk aşamayı oluşturan Sivas ve Karaman'daki toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün Antalya'da attığımız imzayla ikinci aşamada hedeflediğimiz 3 bin megavatlık ilave kapasitenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı ileri bir aşamaya taşıyoruz. Bu kapsamda, yüksek gerilim doğru akım iletim altyapısı ve batarya enerji depolama sistemleriyle desteklenen rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesini öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırırken şebeke altyapımızı güçlendirecek ve sistem esnekliğini geliştirecek bu yatırımlarla Suudi Arabistan ile stratejik enerji işbirliğimizi derinleştiriyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve yatırım ortamına duyulan güveni somut projelere dönüştürmeye devam edeceğiz."