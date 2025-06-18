Türkiye ile Suriye arasında yeni işbirliği

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Bakan Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyetle Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya geldi. İki Bakan daha sonra "Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü"nü imzaladı.

Memişoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında insan hayatına doğrudan dokunan, sağlıkta kardeşlik kapılarını aralayan tarihi sürecin güçlü adımlarının atıldığını belirtti.

“İNSAN HAYATI BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Sağlığın sınır tanımadığını vurgulayan Memişoğlu, "İnsan söz konusu olduğunda coğrafyaların bir önemi kalmaz. Nerede olursa olsun, insan hayatı bizim için değerlidir. Bizim inancımızda da geleneğimizde de önce insan vardır. Türkiye olarak biz, insanı yaşatmayı esas alan bir medeniyetiz. Dün nasıl bu anlayışla hareket ettiysek, bugün de aynı değerlerle yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

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“İNSANİ VE VİCDANİ SORUMLULUK”

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında çok güçlü altyapı kurduğunu ve dünyaya örnek model geliştirdiğini vurgulayarak, bu birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmanın kendileri için insani ve vicdani sorumluluk olduğunu dile getirdi.

SURİYE’NİN SAĞLIK ALTYAPISI YENİDEN KURGULANACAK

Türkiye ve Suriye arasında imzalanan "Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü"nün iki ülke arasındaki ortak sorumluluğun, dayanışma ruhunun ve sağlık alanındaki samimi işbirliğinin somut göstergesi olduğuna işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Halep ve Şam'da tarafımızca işletilecek olan sağlık tesislerinin planlama ve işletme süreçleri Türkiye'nin sahip olduğu tecrübeyle şekillenecektir. Türkiye, Suriye'deki yeni sürecin ilk anından itibaren acil ihtiyaçlara ilişkin gerekli adımları atmaya başlamıştır. Sadece son 6 ay içinde teknik ve siyasi düzeyde 10'dan fazla önemli görüşme ve saha ziyareti gerçekleştirdik. Heyetlerimiz Şam, Halep ve Lazkiye'de hastaneleri, sağlık müdürlüklerini ve biyomedikal altyapıyı yerinde inceledi. Bu süreçte Suriye Sağlık Bakanlığı ile yakın ve yapıcı işbirliği içinde olduk. Karşılıklı güven ortamı içerisinde ortak akıl ve çözüm odaklı yaklaşımla ilerledik."