Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında koordinasyon mekanizması kurulacak

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi'nin bulunduğu bir heyet, başkent Şam'da Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında iletişim alanındaki ortak çalışmalar ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

BÜYÜKELÇİ YILMAZ: "SURİYE YOĞUN DEZENFORMASYON KAMPANYALARINA MARUZ KALDI"

Pirinççi ve Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Uluslararası Şam Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Yılmaz, Uluslararası Şam Kitap Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin büyük bir iç savaşın ardından önemli bir eşikten geçtiğini ve devletin kademeli olarak toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Bu süreçte karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin iletişim alanındaki eksiklikler olduğunu belirten Yılmaz, özellikle terör örgütü PKK ile yürütülen mücadele sırasında Suriye'nin yoğun dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını ifade etti.

Yılmaz, dezenformasyonun yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı kalmadığını, sahil bölgesi ve Süveyda'da yaşanan gelişmelerin doğru ve etkili biçimde anlatılması konusunda da ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Türkiye'nin de uzun yıllar benzer dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığına işaret eden Yılmaz, bu süreçte edinilen tecrübe ve geliştirilen kabiliyetlerin Suriye ile paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

İki ülke arasında iletişim alanında işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını ve gerekli eğitimler, kurumsal kapasite artışı ve ortak çalışma mekanizmaları üzerinde durduklarını aktaran Yılmaz, "Dezenformasyonla mücadelede iki ülkenin pozisyonlarının nasıl daha uyumlu hale getirilebileceğini kapsamlı şekilde değerlendirildik." dedi.

Son dönemde yaşanan savaş sürecinde Suriye devletinin önemli bir tecrübe biriktirdiğini gözlemlediklerini dile getiren Yılmaz, bu birikimin daha güçlü ve kurumsal bir medya yapısıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'nin iletişim ve medya alanında ihtiyaç duyulan her türlü eğitim ve kapasite geliştirme desteğini Suriye tarafına sunma konusunda taahhütte bulunduğunu sözlerine ekledi.

PİRİNÇÇİ: "SÜREKLİ VE NET KOORDİNASYON MEKANİZMASININ KURULACAK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi ise Şam'a İletişim Başkanlığının ana faaliyet alanlarında görev yapan daire başkanlarından oluşan geniş katılımlı bir heyetle geldiklerini belirtti.

Pirinççi, söz konusu birimlerin yürüttüğü çalışmaların, Suriye'nin son dönemde yaşadığı gelişmeler dikkate alındığında Suriye Enformasyon Bakanlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının geniş katılımlı bir heyetle Şam’da bulunmasının başlı başına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Pirinççi, Suriye Enformasyon Bakanı ve Bakan Yardımcısı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Pirinççi, görüşmede Suriye tarafının, Türkiye'nin iletişim alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini açıkça dile getirdiğini aktardı.

Özellikle dezenformasyonla mücadele, medyada algı yönetimi ve ölçümü, kamu diplomasisinin kurgulanması ve kriz anlarında iletişim modellerinin nasıl olması gerektiği konularında kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Pirinççi, "Toplantının en önemli çıktılarından biri, iki kurum arasında sürekli ve net bir koordinasyon mekanizmasının kurulması oldu." dedi.

Pirinççi, bundan sonraki süreçte Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında köprü görevi görecek, 7/24 esasına göre işleyecek bir iletişim mekanizmasının kurulmasının planlandığını dile getirerek, bu mekanizma sayesinde iki ülkenin karşılıklı olarak tecrübelerini paylaşacağını ve özellikle Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele alanında bölgesel ölçekte marka haline gelen deneyiminin daha yakından aktarılacağını kaydetti.

Pirinççi, ziyaretin amacının da bu tecrübeyi paylaşmak olduğuna işaret ederek, öncelikli olarak Suriye Enformasyon Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında, başta ikili ilişkiler olmak üzere medya ve iletişim alanındaki genel çerçeveye dair temel ilkelerin ele alındığını söyledi.

Ayrıca İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa'ya yönelik davetlerini ilettiklerini aktaran Pirinççi, işbirliği konularının daha detaylı şekilde ele alınabileceğini ifade etti.

YILMAZ VE PİRİNÇÇİ, ŞAM KİTAP FUARI'NDA TÜRKÇE ESERLERİN YER ALDIĞI STANTLARI GEZDİ

Türkçe eserlerin yer aldığı stantları gezen Türk heyeti, Katar standını da ziyaret etti ve Arapça hat bölümünde ziyaretçilerle sohbet etti.

Fuarda bir hattat, Büyükelçi Yılmaz ve Pirinççi'ye isimlerinin Arapça yazıldığı bir tablo hediye etti.

Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyet Üyesi Recep Songül de Büyükelçi Yılmaz'a çini tablonun bulunduğu bir plaket takdim etti.