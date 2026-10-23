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Türkiye ile Slovakya arasında ‘Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı

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#Enerji İşbirliği#Türkiye-Slovakya İlişkileri#Doğal Gaz Ticareti
Türkiye ile Slovakya arasında ‘Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 18:29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı arasında ‘Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Denisa Sakova ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Görüşmemizde, doğal gaz tedarikinden nükleer enerjiye, yenilenebilir kaynaklardan enerji verimliliğine ve arz güvenliğine kadar geniş bir yelpazedeki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Görüşmemizin ardından Bakanlığımız ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı arasında; başta doğal gaz ticareti olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji ve kritik mineraller alanlarındaki iş birliği potansiyelini değerlendirmek ve ortak yol haritasını belirlemek amacıyla hazırlanan ‘Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Slovakya ile her dönemde güçlenen ilişkilerimizin temelinde, Orta ve Doğu Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı sunmaya, ülkelerimiz arasındaki dostluğu somut ve stratejik enerji ortaklıklarıyla güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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#Enerji İşbirliği#Türkiye-Slovakya İlişkileri#Doğal Gaz Ticareti

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