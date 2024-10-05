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Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşma

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Patrice Emery Trovoada#Dolmabahçe Ofisi
Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 23:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuk Başbakan Patrice Emery Trovoada'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulünün ardından iki ülke arasında iş birliğine yönelik anlaşma yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuk Başbakan Patrice Emery Trovoada'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulünün ardından iki ülke arasında iş birliğine yönelik anlaşma yapıldı. Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji iş birliği alanlarında iki anlaşma imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyet Hükümeti Arasında Güvenlik ve Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması"nı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Dışişleri, İşbirliği ve Topluluklar Bakanı Gareth Haddad Do Espırıto Santo Guadalupe imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose Do Nascımento Carvalho De Rıo da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyet Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı"na imza attı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Patrice Emery Trovoada#Dolmabahçe Ofisi

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