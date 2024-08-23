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Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde yeniden kara devriyesi başladı

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#MSB#Suriye#Rusya
Türkiye ile Rusya arasında Suriyenin kuzeyinde yeniden kara devriyesi başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 17:36

Türkiye-Rusya arasında 5 Ekim 2023'te sona eren birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başladı. MSB'den yapılan açıklamada, "PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi planlanmaktadır" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlanmıştır.

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır." denildi.

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#MSB#Suriye#Rusya

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