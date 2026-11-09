×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye ile Özbekistan arasında çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı imzalandı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Özbekistan#Çevre
Türkiye ile Özbekistan arasında çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 20:24

Türkiye ile Özbekistan arasında "Türkiye–Özbekistan Çevrenin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov ile görüştü.

Heyetler arası görüşmede, "TürkiyeÖzbekistan Çevrenin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da imzalandı.

Mutabakat zaptı çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, doğal varlıkların ve korunan alanların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, çölleşme ve arazi bozulmasıyla mücadele, tehlikeli atıklar dahil atık yönetimi ve döngüsel ekonomi ile çevre eğitimi konularında ortak projeler yürütüleceği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Özbekistan#Çevre

BAKMADAN GEÇME!