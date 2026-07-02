Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi yılın ilk 4 ayında yüzde 15 arttı

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Büyükelçi Şen, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği yarı yıl basın toplantısında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, ekonomik işbirliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin en önemli ayağını ticari ve ekonomik işbirliğinin oluşturduğuna dikkati çeken Şen, iki ülke arasındaki ticarette dengeli ve sürdürülebilir bir yapı bulunduğunun altını çizdi.

İki ülkenin 2025 yılını yaklaşık 8 milyar dolar ticaret hacmiyle tamamlandığını hatırlatan Şen, "2026'nın ilk 4 ayında ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarak 3 milyar dolara ulaştı. Bu eğilim devam ederse yıl sonunda 9 milyar dolarlık tarihi bir rekora ulaşılması bekleniyor." dedi.

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Mısır'ın Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdüreceğine vurgu yapan Şen, Türkiye'nin de Mısır'ın dünya genelindeki ilk beş ticaret ortağı arasında yer almaya devam edeceğini, ihracat pazarı olarak ise ilk üçteki konumunu koruyacağını ifade etti.

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İkili ticaret hacmini daha da artırmak amacıyla ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Şen, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda Türkiye ile Mısır arasında Ro-Ro taşımacılığı konusunda olumlu gelişmeler beklendiğini dile getiren Şen, AJet'in Ankara-Kahire uçuşlarını haftada 3'ten 5'e çıkardığı, ayrıca İskenderiye-İstanbul seferlerini de başlattığı bilgisini paylaştı.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir'in de bugünlerde Türkiye'de düzenlenecek Denizcilik Zirvesi'ne katılacağını dile getiren Şen, ulaştırma alanındaki temasların iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini destekleyeceğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN MISIR'DAKİ YATIRIMLARI

Büyükelçi Şen, Batı Kantara, 10 Ramazan Şehri ve Ain Sokhna bölgelerinde bu yıl yeni yatırım ve tesis açılışları beklendiğini ifade etti.

Türk şirketlerinin yatırım tercihlerinde Mısır'ın öncelikli ülkeler arasında yer aldığını belirten Şen, bu yıl gerçekleştirilecek yatırımların en az geçen yılki 500 milyon dolar seviyesini korumasının, hatta aşmasının beklendiğini kaydetti.

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Şen, Polaris Endüstri Parkı'nın yeni idari başkentte kuracağı özel sanayi bölgesine ilişkin tahsis ve hukuki süreçlerin tamamlandığını, uygulama aşamasına geçilen projede yaklaşık 500 fabrikanın yer almasının planlandığını belirtti.

BÖLGESEL KONULARLA İLGİLİ İKİLİ KOORDİNASYON

Bölgesel gelişmelere de değinen Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire ziyareti kapsamında İran'a yönelik çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin dörtlü görüşmeler gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilebilmesi için İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Şen, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu süreçte yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü, önceliklerinin Filistin halkının varlığı ile can güvenliğinin korunması olduğunu söyledi.

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Şen, Libya ve Sudan konusunda da iki ülkenin bu ülkelerin birlik, bütünlük ve istikrarını destekleyen ortak bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

TÜRKİYE VE MISIR ARASINDAKİ ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire ziyareti sırasında imzalanan askeri işbirliği çerçeve anlaşmasının uygulanmaya devam ettiğini belirten Şen, iki ülke arasında karşılıklı eğitim faaliyetleri, tatbikatlar ve üst düzey askeri ziyaretlerin sürdüğünü kaydetti.

Mısır Genelkurmay Başkanı'nın yeni idari başkentteki Oktagon Karargahı'nda Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı ağırladığını ve askeri diyalog toplantısı gerçekleştirildiğine işaret eden Şen, Mısır ordusunun bölgesel istikrar açısından önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

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MISIR'IN DÜNYA KUPASI'NDAKİ BAŞARISI

Büyükelçi Şen, Mısır Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda son 32 tura kalmasını "tarihi bir başarı" olarak değerlendirdi.

120 milyonluk nüfusuyla Mısır'ın futbolda çok daha büyük başarılara layık bir ülke olduğunu belirten Şen, Türk halkının Mısır'ın sevincini kendi sevinci, üzüntüsünü ise kendi üzüntüsü olarak gördüğünü ifade etti.

Büyükelçi Şen, "Mısır'ın başarısını kendi başarımız olarak görüyoruz. Sonuçta biz iki akraba milletiz. Bin yıllık ortak tarihimiz var." diye konuştu.