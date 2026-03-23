Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm iş birliği güçleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile Ankara’da bir araya geldi. Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde gerçekleşen görüşmede kültürel mirasın korunması, sanatsal iş birliklerinin artırılması ve turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.

TÜRKİYE İLE BALKANLAR ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞLAR VURGULANDI

Bakan Ersoy, görüşmede Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağlara vurgu yaparak “Türkiye ile Balkanlar arasında tarihi, kültürel bağların yanı sıra ailevi de pek çok bağımız var." dedi. Ersoy, Balkan coğrafyası ile olan çok yönlü ilişkilerin önemine işaret etti.

Ersoy, iki ülkenin turizm potansiyeline de değinerek şöyle devam etti:

“Üsküp, Ohrid, Manastır ve diğer tarihî merkezleriniz; Osmanlı dönemi mirası, çok katmanlı kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle Türk ziyaretçiler için güçlü bir çekim potansiyeline sahipken Türkiye de Kuzey Makedonya’dan gelen ziyaretçilere tarih, kültür, inanç, gastronomi, sağlık ve deniz turizmi açısından geniş imkânlar sunmaktadır.”

KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK PROJELER MASAYA YATIRILDI

Üsküp'e 7 Nisan 2023 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ersoy, bu ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasını imzaladıklarını ve bu anlaşmanın ortak kültürel değerleri yaşatma, koruma ve tanıtma açısından önemli bir araç olduğunu vurguladı.

ÜSKÜP’TEKİ KURŞUNLU HAN KÜLTÜR VE SANATA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bakan Ersoy, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Kurşunlu Han’a ilişkin olarak da ortak miras vurgusu yaparak "Kurşunlu Han'ın restorasyon ve restitüsyon projeleri tamamlandı.” dedi.Hanın tarihi kimliğine uygun olarak restorasyonu sonrasında Yunus Emre Enstitüsünce kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılacağını ifade eden Ersoy, restorasyon sürecine ilişkin değerlendirmesinin ardından beklentilerini de dile getirdi.Ersoy, restorasyon sürecinin titizlik gerektiren ve uzun süren bir çalışma olduğuna işaret etti.

GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR TURİZM AĞI OLUŞTURACAĞIZ

Kültür ve turizm alanındaki projelerin sürekli desteklenmesini, gençlerin ve sanatçıların değişim programlarıyla buluşturulmasını ve kültürel etkinliklerin canlı tutulmasını önemsediklerini kaydeden Ersoy, bu çalışmaların iki ülke halklarını birbirine yakınlaştırarak kültürel mirasımıza değer katacağını söyledi.

"Türkiye olarak bu alandaki iş birliğimizi her zaman güçlendirmeye hazırız." diyen Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ortak projeleri yakından takip edecek, sürekli iletişim içinde olacak ve birlikte daha güçlü bir kültür ve turizm ağı oluşturacağız. İş birliğimizin ve dostluğumuzun daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum.”