Türkiye ile KKTC arasında 'İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki '2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı. Yılmaz ve Üstel, iki ülke arasında iş birliği anlaşmasını imzaladı. Burada konuşan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, KKTC'nin güçlü bir ekonomiye kavuşması, altyapısının modernleşmesi ve Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesinin yükseltilmesi için her zamanki kararlılığımızla destek vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, KKTC'ye 15,9 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. Geldiğimiz noktada, sekiz ay içinde bu tutarın yüzde 72'sine denk gelen 11,5 milyar lirası da fiilen kullanılmıştır. 2024 yılı anlaşması kapsamında KKTC'nin iktisadi ve mali gelişimine, refahına yönelik kamusal faydayı esas alan ve vatandaşa dokunan birçok proje hayata geçirilmiştir" dedi.

Haberin Devamı

'18,5 MİLYAR LİRA YENİ ÖDENEK TAHSİS EDİLDİ'

Ardından Kıbrıs'ta hayata geçirilen yatırımları ve hizmetleri anlatan Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'ne daha kaliteli bir hayat sunma amacıyla KKTC'nin kalkınması için yine omuz omuza gönül birliği içinde çalışmalarımız sürdüreceğiz. 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, KKTC'nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak, altyapısını güçlendirmek ve sosyal refahını artırmak amacıyla geniş kapsamlı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, öncelikli olarak altyapı yatırımları, reel sektör destekleri, kamu hizmetlerinin modernizasyonu ve sosyal projeleri öne çıkarıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edilirken, devirlerle birlikte toplam kaynak 21 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu bütçe, sürdürülebilir ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve reel sektör desteklerine öncelik verilerek kullanılacaktır" diye konuştu.

'ULUSLARARASI TOPLUM KKTC'Yİ TANIMALI'

Bütçenin yüzde 58'inin altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 11'inin kamu maliyesi desteklerine, yüzde 31'inin ise savunma harcamalarına ayrıldığını kaydeden Yılmaz, "Milli davamız Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koymuş olduğu iki devletli çözüme olan desteğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modası geçmiş, defalarca denenmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan önerilerin bizi bir çözüme götürmeyeceği ortadır. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebilecektir. Bu çerçevede, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda bir kez daha ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır. Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır. 17-18 Mart tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin himayesinde Cenevre'de Kıbrıs konusunda düzenlenen genişletilmiş formatlı gayrı resmi toplantıda da bu doğrultuda yapıcı bir yaklaşım sergiledik. Ada'da yaşayan herkese yarar sağlayacak projelerde Rum Kesimi ile ortak çalışmalar yapmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'TÜRKİYE SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKEDİR'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel bir oyun kurucu olduğunu ifade ederek, "Türkiye sadece söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye sadece söyleneni yapan değil, söylediğini yaptıran bir ülkedir. Cenevre'de açılan yeni sayfayı da Türkiye'nin bu gücü ve dirayeti aşmıştır" dedi.

Bugün imzalanan anlaşma ile KKTC'de gerçekleştirilecek projeler için 21 milyar lira kaynak edindiklerini ifade eden Üstel, "Bu, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma, reel sektörden sanayiye, turizmden enerjiye pek çok alanda devam eden projelerin finansmanın desteği anlamına geliyor. Bu kaynakla ülkemizin pek çok yaşamsal projesini hayata geçirerek, halkımızın refah seviyesinin yükselmesine de önemli bir katkı sağlayacağız" diye konuştu.