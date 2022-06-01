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Türkiye ile KKTC arasında gençlik ve spor alanında işbirliği protokolü  

#KKTC#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#İşbirliği Protokolü
Türkiye ile KKTC arasında gençlik ve spor alanında işbirliği protokolü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü imzaladı.   

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Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla “Gençlik ve Spor alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı. 

Bakan Kasapoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ve beraberindeki heyet ile Bakanlık Makamında bir görüşme gerçekleştirdi.  Bakanlık yetkililerinin de yer aldığı görüşmede, karşılıklı olarak Türkiye ile KKTC arasında uzun zamandır planlanan gençlik ve spor alanındaki işbirliği projelerinin protokole bağlanmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ BİR GÖSTERGE

Bakan Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikrar ve refahını, kendi istikrar ve refahımızdan ayrı görmediklerini, Bakanlığın ülkemizde uyguladığı projeleri KKTC’de de uygulamak için gayret sarf ettiğini vurguladı.  Bakan Kasapoğlu, İşbirliği Protokolü’nün bunun bir göstergesi olduğunu belirterek, “Türkiye’de başarıyla uygulanan Spor Bilgi Sistemi, Genç Bilgi Sistemi projelerinin KKTC’de de uygulanması için gerek yazılım geliştirme gerekse malzeme ve eğitim desteği konusunda bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Sportif Yetenek Taraması Projesi'nin de KKTC’de yaygınlaşması için destek olmaktan memnuniyet duyacağız.” dedi. 

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FAALİYETLER DEVAM EDECEK

KKTC’den gençleri her yıl gençlik kamplarında ağırladıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu bu faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayarak KKTC’de spor altyapısının geliştirilmesine destek olmak için protokol kapsamında spor tesislerinin yapılmasının planlandığını ifade etti.  Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, 2018 yılında birlikte başlatılan bu sürecin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu protokolün iki ülke arasında uzun vadeli işbirliği için köprü olacağını kaydetti. 

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#KKTC#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#İşbirliği Protokolü

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