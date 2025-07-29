Türkiye ile Kazakistan arasında medya ve enformasyon alanında iş birliği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in huzurunda iki ülke arasında medya ve enformasyon alanında önemli iş birliklerini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat, Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan adına ise Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi Direktörü tarafından imzalandı.

Tören sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İletişim Başkanı Duran, Türkiye ile Kazakistan arasında medya ve enformasyon alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev’in huzurlarında, Kazakistan Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi Direktörü ile birlikte, medya ve enformasyon alanında bir mutabakat zaptı imzaladık" değerlendirmesinde bulundu.

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Bu anlaşmanın iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik ederek, medya ve iletişim alanında ortak projelerin geliştirilmesine imkan tanıyacağını kaydeden Duran, "Aynı zamanda karşılıklı anlayışın ve stratejik iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu iş birliğinin her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.