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Türkiye ile Katar arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Resmi Gazete#Katar#Milletlerarası Anlaşma
Türkiye ile Katar arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 09:44

Türkiye ile Katar arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

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Buna göre, 14 Kasım 2024'de Türkiye ile Katar arasında Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İş Birliği Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma kapsamında tarafların, yardım ve desteğe ihtiyaç duyan üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetlerinde işbirliği için etkili bir çerçeve oluşturma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Tarafların ayrıca, yardım ve desteğe ihtiyaç duyan ülkelere yönelik insani yardım operasyonlarına mali ve teknik destek ile insani kaynağın sağlanması, sahra hastanelerinin kurulması ve işletilmesi, toparlanma çalışmalarına destek verilmesi ve altyapının yeniden inşası gibi ortak proje ve programların geliştirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

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#Resmi Gazete#Katar#Milletlerarası Anlaşma

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