Türkiye ile Kanada arasında STA müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bildiri

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca paylaşılan bildiride, "Ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında 7 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen görüşme vesilesiyle Liderler, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başlatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyarlar." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun haziran ayı başında Ekonomik Ortaklığa İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi yayımlayarak, kapsamlı bir STA'ya yönelik istikşafi nitelikteki görüşmelerin başlatıldığını ilan ettikleri anımsatıldı. Söz konusu açıklamanın Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradeyi ve bu alandaki önemli potansiyelin karşılıklı olarak teyidini yansıttığı vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

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"Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve her iki tarafın yararına olacak bir Serbest Ticaret Anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlatıldığını resmen ilan ederek bu süreçte bir sonraki adımı atmaktadır. Daha yakın ekonomik işbirliği, ekonomik büyümeyi destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, tedarik zincirlerini güçlendirecek ve işletmelerimizin giderek daha dinamik hale gelen küresel ekonomide başarı elde etmelerine yardımcı olacaktır.

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Her iki ülkenin teknik heyetleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli teknik çalışmaları önümüzdeki aylarda yürütecektir. Her iki hükümet, Türkiye-Kanada ortaklığını güçlendirecek ve iki ülkedeki işletmeler, çalışanlar ve halklar için yeni refah fırsatları yaratacak yüksek nitelikli bir anlaşmanın hayata geçirilmesi amacıyla birlikte çalışmayı beklemektedir."