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Türkiye ile Kanada arasında 3 anlaşma imzalandı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye-Kanada İlişkileri#Savunma Sektörü İşbirliği#Enerji İşbirliği
Türkiye ile Kanada arasında 3 anlaşma imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Carney huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı", Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand tarafından imzalandı.

"Hava Ulaştırma Antlaşması"na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand imza attı.

"Enerji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Bildiri"yi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson imzaladı.

 

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#Türkiye-Kanada İlişkileri#Savunma Sektörü İşbirliği#Enerji İşbirliği

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