Türkiye ile İspanya arasında 'Ulaştırma ve Altyapı' anlaşması

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İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanlığı arasında 'Ulaştırma ve Altyapı' alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Bakan Uraloğlu ve Bakan Oscar Puente Santiago arasında mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Bakan Uraloğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE OLARAK BİZ 5 YA DA 6 ANLAŞMA PLANLADIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Öncelikle tabii biz 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nu Türkiye'de ilk defa düzenlemiş oluyoruz. Dünya Bankası'nın desteklediğiyle gerçekten beklediğimiz katılım oldu. Açılışta, Cumhurbaşkanımızın hitaplarında neredeyse 3 bin kişilik salon tamamen dolmuştu. Giremeyen misafirlerimiz vardı. Tabi burada sadece oturup konuşmak değil, gerçekten bir şeyleri karara bağlamak, hatta onlarla imzalaşmak kıymetli. Biz daha önce İtalya ile de bu koridorlar ve ulaştırma noktasında bir anlaşma imzalamıştık. Şimdi Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesi olan İspanya ile de muhatap bakanla aynı anlaşmayı imzaladık. Bundan sonra koridorlar noktasında nasıl iş birliği yapacağımızı, ulaştırma noktasında nasıl iş birliği yapacağımızı konuştuk. Yine bu sabahki görüşmemizde Ro-Ro seferleri noktasında nasıl iş birliği yapabileceğimizi konuştuk. Ülkemiz için hayırlı olsun. Sadece Türkiye olarak biz 5 ya da 6 anlaşma planladık. Bunun haricinde de 70 civarında ülkeden gelen kuruluş ve bakanların da anlaşmalar yapacağını biliyoruz ve onları da takip ediyoruz. Hem ülkemiz için hem coğrafyamız için hem de dünya için hayırlı uğurlu olsunö dedi.

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'TÜRKİYE'NİN ETRAFINDAKİ GERGİNLİKLERE RAĞMEN GÜVEN LİMANI OLMASI DA KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR'

Bakan Uraloğlu, “Türkiye gerçekten Doğu-Batı ekseninde, Kuzey-Güney ekseninde önemli bir ülke. Bu önemini biz de yatırımlar yaparak güçlendirmeye devam ediyoruz. 23 yılda, 300 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı yaptık. Haritada baktığınız zaman gerçekten Türkiye'nin jeopolitik konumu var. Ama sadece bu yeterli mi? Elbette kıymetli ama yeterli olması noktasında Türkiye'nin bütün etrafındaki gerginliklere rağmen bir güven liman olması da konumunu güçlendiriyor. Zaten gelen misafirlerimiz de bu noktada zamanlama olarak da gerçekten kıymetli oldu. Bakın bugün, İran-İsrail çatışması varken, Ukrayna-Rusya çatışması varken Türkiye gerçekten güvenli bir liman. Onun için biz bu görevimizi sadece ülkemizin çıkarları için değil, komşularımızın, bölgemizin ve iş birliği yaptığımız dost ülkelerin çıkar içinde değerlendireceğiz. İspanya ile ikili görüşme yaptık. Karadağ'dan iki ayrı bakanla görüşme yaptık. Litvanya ile yine Çat'la, Cibuti'yle, Fas'la. İlk etapta aklıma gelen bunlar. Onlarla ikili görüşmeler yaptık ve o görüşmeleri de devam ettireceğiz. Gerçekten verimli olduğunu söyleyebilirim. Sadece bir araya gelip de fotoğraf vermek için insanlar o kadar yoldan gelmeleri söz konusu değil. Ama şunu da söyleyeyim, birebir davet etmiş olmanın önemini ben burada birazcık da anladım. Onu özellikle birebir telefon açarak davet ettiğimiz insanlar ayrı bir mutlulukla buraya gelmiş oluyorlar. İkili görüşmelerimize ve anlaşmalarımıza devam edeceğizö dedi.

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'İSTANBUL BÜTÜN DÜNAYADA HAVACILIKTA BİR DAĞITIM NOKTASI'

Bakan Uraloğlu, “Afrika ile bir iş birliği konusunda, pazar günü Afrika özel oturumunu gerçekleştireceğiz. Afrika artık dünyanın parlayan yıldızlarından bir tanesi. Oradaki iş birliklerimizi nasıl daha artırırız Onu birazcık daha detayında konuşmuş olacağız. Ve bir anlaşmayı da inşallah orada taraflara sunacağız. Ve katılan ülkelerin imzalamasını devamında da diğer Afrika ülkelerinin buna katılımını sağlama noktasında bir gayret içerisinde olacağız. Genel anlamda ben Ulaştırma Bakanı olunca koridorlar ve gerekli deniz noktasında. Mesela biraz önce Somali Bakanı ile bir ikili görüşmemiz oldu. Mesela o bana hemen içeride Etiyopya'dan Uganda'ya kadar birçok denize ulaşımı olmayan ülkenin olduğunu, onların denize ulaşımının Somali olduğunu, dolayısıyla Somali'deki Türkiye-Somali iş birliğinin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu iç noktalara da karayolu ve demir yoluyla da ulaşma noktasında iş birliğinin yapabileceğimizi söyledi. Onun için hani dolayısıyla karayolu, demiryolu zaten görüştüğümüz bütün muhatap bakanlar Türkiye'nin kendi ülkelerine eğer eksikse uçmalarını istiyorlar. Ya da olan seferlerini artırmalarını istiyorlar. Çünkü artık İstanbul bütün dünyada bir dağıtım noktası olduğunu da havacılıkta söyleyebilirimö dedi.