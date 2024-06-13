Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı

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Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan 11 anlaşma ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Enerji Dönüşümü Alanında Mutabakat Zaptı.

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı.

* Milli Eğitim Bakanlığı ile İspanya Krallığı Eğitim, Mesleki Eğitim ve Spor Bakanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Mutabakat Muhtırası.

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Uzay Çalışmalarında Barışçıl Amaçlar Doğrultusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

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* Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Ormancılık Alanında Ortak Eylem Planı.

* Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile İspanya Sigorta ve Emeklilik Fonları Genel Müdürlüğü Arasında Mutabakat Zaptı.

* Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartlarına Dair STWC Unvanlarının Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı.

* Türk Eximbank ile İspanyol İhracat Kredi Ajansı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında Deklarasyon.

* Yunus Emre Enstitüsü ile Cervantes Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı.

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, Yenilikçilik ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.